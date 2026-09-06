Bad Bunny hace historia: su show del Super Bowl gana 7 premios Emmy

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX volvió a hacer historia. El show del artista puertorriqueño obtuvo siete premios Emmy en las categorías de artes creativas, convirtiéndose en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de estos galardones. La ceremonia se realizó el sábado 5 de septiembre y reconoció diferentes aspectos técnicos y artísticos de las producciones televisivas. Entre los siete premios obtenidos por el espectáculo estuvo uno para el propio Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio. El cantante recibió su primer Emmy en la categoría de mejor especial de variedades en vivo, un reconocimiento al espectáculo titulado oficialmente The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny.

Además, la producción fue premiada por su dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y trabajo de cámara. Jay-Z, quien se desempeñó como productor ejecutivo del espectáculo, también recibió un Emmy por su participación en la producción. Conozca: Bad Bunny volvió a casa y convirtió el cierre de su gira en una fiesta de Puerto Rico Con siete galardones de nueve nominaciones, el show superó ampliamente el récord que tenía el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2022, protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, que obtuvo tres premios Emmy. El reconocimiento consolida el impacto que tuvo la presentación de Bad Bunny, realizada el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El espectáculo contó además con la participación de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Los premios Emmy se entregan en diferentes ceremonias. Durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre se anuncian los ganadores de las categorías técnicas y de artes creativas, mientras que las principales categorías de horario estelar serán reconocidas el 14 de septiembre. De esta manera, Bad Bunny suma un nuevo reconocimiento a la presentación con la que llevó elementos de la cultura puertorriqueña al escenario más visto de la televisión estadounidense. Su primer Emmy, además, convierte al espectáculo del Super Bowl LX en un nuevo referente para este tipo de producciones.

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