Bad Bunny hace historia: su show del Super Bowl gana 7 premios Emmy

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX volvió a hacer historia. El show del artista puertorriqueño obtuvo siete premios Emmy en las categorías de artes creativas, convirtiéndose en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de estos galardones.
La ceremonia se realizó el sábado 5 de septiembre y reconoció diferentes aspectos técnicos y artísticos de las producciones televisivas. Entre los siete premios obtenidos por el espectáculo estuvo uno para el propio Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio.
El cantante recibió su primer Emmy en la categoría de mejor especial de variedades en vivo, un reconocimiento al espectáculo titulado oficialmente The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny.