Arriendos en Cali subieron hasta 26,3% tras el terremoto; en Pereira hubo más estabilidad

Los arriendos de vivienda en Cali registraron aumentos de hasta 26,3% entre junio y septiembre de 2026, en medio de los cambios que ha experimentado el mercado inmobiliario después del terremoto del 10 de agosto. En ese periodo, la oferta disponible de apartamentos para alquilar cayó 39%, mientras que en Pereira la menor disponibilidad de inmuebles no se tradujo en incrementos similares de los cánones. Las cifras corresponden a un análisis de Ciencuadras.com que comparó los precios y la oferta de casas y apartamentos, tanto en venta como en arriendo, en las dos ciudades. Los resultados muestran comportamientos distintos: Cali registró mayores presiones en los alquileres, mientras que Pereira presentó variaciones más moderadas en algunos segmentos, aunque también tuvo reducciones importantes en el inventario disponible. En Cali, el canon mensual promedio de los apartamentos pasó de $2,32 millones en junio a $2,52 millones en septiembre, un incremento de 8,9%. Al mismo tiempo, la cantidad de inmuebles disponibles para alquilar bajó de 1.488 a 908, una reducción de 580 unidades. La presión fue mayor en el segmento de casas. Según el informe, el canon promedio pasó de $7,15 millones a $9,03 millones, un aumento de 26,3%. En paralelo, la oferta se contrajo 37%. La reducción de la disponibilidad y el incremento de los precios coinciden con el periodo posterior al terremoto, aunque las cifras por sí solas no permiten establecer qué proporción de los cambios se explica directamente por el desastre y cuál corresponde a otros factores del mercado inmobiliario. Le puede interesar: ¿Qué vivienda buscan hoy los paisas? Ya van 33.190 negocios en el Valle de Aburrá

Pereira tuvo menos oferta, pero los precios se movieron de otra manera

En Pereira, el comportamiento de los apartamentos en arriendo contrastó con el de Cali. Aunque la oferta cayó 19,7%, el canon promedio mensual disminuyó 7,9%, al pasar de $3,21 millones a $2,96 millones entre junio y septiembre. En las casas para alquilar también se redujo la disponibilidad, pues el inventario bajó 36,2%. Sin embargo, el canon promedio total aumentó 7,5%, mientras que el valor por metro cuadrado subió apenas 1,3%. Esta diferencia es relevante porque el precio total de una vivienda depende, entre otros factores, de su tamaño. Por eso, el comportamiento del canon por metro cuadrado permite una comparación más precisa cuando cambia la composición de los inmuebles disponibles en el mercado. Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras, señaló que Cali muestra las mayores señales de presión en los alquileres por la caída simultánea de la oferta y el aumento de los cánones. En Pereira, según el directivo, el comportamiento es mixto y refleja una mayor estabilidad relativa, particularmente en el segmento de casas. Lea más: ¿No es la renta corta? Investigadores revelan qué estaría disparando los precios de los arriendos en Medellín

En la venta de vivienda también hubo diferencias

Las variaciones no se limitaron al mercado de arrendamientos. En Cali, el precio promedio de los apartamentos en venta aumentó 5,5% entre junio y septiembre, mientras que la oferta disminuyó 8,3%. En las casas en venta ocurrió lo contrario: el precio promedio bajó 2,3% y la cantidad de inmuebles disponibles aumentó 4%. Pereira, por su parte, registró un incremento de 6,7% en el precio promedio de los apartamentos en venta, acompañado de un aumento de 3,9% en la oferta. En las casas, el precio promedio total disminuyó 0,6%, una variación que, de acuerdo con el análisis, estuvo relacionada principalmente con la disponibilidad de inmuebles de menor tamaño. Conozca también: ¿Medellín se pone cada vez más cara? Apartamentos usados ya promedian los $871 millones El balance de Ciencuadras evidencia que los mercados de las dos ciudades no reaccionaron de la misma manera durante el periodo analizado. En la capita vallecaucana, la combinación de menos inmuebles disponibles y mayores cánones en los alquileres plantea un escenario de mayor presión para quienes buscan vivienda. En Pereira, las cifras muestran ajustes diferenciados según el tipo de inmueble y la modalidad de negocio. El análisis compara únicamente junio y septiembre de 2026. Para determinar cuánto de estas variaciones obedece directamente al terremoto del 10 de agosto, sería necesario contar con información adicional sobre la demanda de vivienda, los desplazamientos de hogares, los daños en el parque inmobiliario y la evolución de los precios antes y después de la emergencia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: