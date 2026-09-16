¿No es la renta corta? Investigadores revelan qué estaría disparando los precios de los arriendos en Medellín

La narrativa que se instaló en los últimos años en Medellín de que los precios de los arriendos en la ciudad han subido como efecto de los alojamientos de renta corta “no tiene evidencia causal”, y si bien existe una correlación “cruda y real” sobre ambos factores, los datos disponibles señalan otra cosa.
Así explicaron Andrés Giraldo y Ángela Fonseca, investigadores y profesores del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, en el Foro LR “Medellín: retos y oportunidades de la vivienda turística”.