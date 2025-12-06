x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Arte urbano en Medellín: murales renuevan tres Mascerca como espacios culturales de barrio

Los Mascerca de La Floresta, Belén y El Poblado fueron intervenidos con murales realizados por jóvenes artistas como parte de la Bienal LATIDOS 2025, una iniciativa que busca fortalecer la identidad barrial y acercar la oferta institucional a las comunidades.

  • El mural del Mascerca El Poblado combina miradas humanas y elementos naturales para resaltar la conexión entre la comunidad y su entorno. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín
    El mural del Mascerca El Poblado combina miradas humanas y elementos naturales para resaltar la conexión entre la comunidad y su entorno. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín
  • El mural Más cerca de ti, de la artista Morfe, retrata un paisaje urbano cotidiano e incorpora una zarigüeya, especie frecuente en La Floresta. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín
    El mural Más cerca de ti, de la artista Morfe, retrata un paisaje urbano cotidiano e incorpora una zarigüeya, especie frecuente en La Floresta. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín
  • El mural “Unidad, memoria y raíces de Belén” toma el árbol de bala de cañón como símbolo de identidad y homenaje a la historia comunitaria de la comuna. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín
    El mural “Unidad, memoria y raíces de Belén” toma el árbol de bala de cañón como símbolo de identidad y homenaje a la historia comunitaria de la comuna. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

Tres sedes Mascerca del Distrito se transformaron en espacios intervenidos con arte urbano como parte de la Bienal LATIDOS 2025, una iniciativa que busca acercar la oferta institucional a los barrios y consolidar a Medellín como una ciudad-galería. Las sedes La Floresta, Belén y El Poblado recibieron murales elaborados por jóvenes artistas, en un proceso coordinado por la Agencia APP, la Secretaría de Cultura Ciudadana y Comunigraff.

Lea también: Volvió la Bienal de Arte a Medellín y Antioquia, ¿cómo entenderla?

Según informó la administración distrital, las intervenciones hacen parte de la campaña Qué Orgullo Medellín, orientada a promover identidad, confianza y sentido de pertenencia. Desde esta estrategia, los Mascerca —considerados puntos de atención ciudadana cercanos a la comunidad— se convierten en espacios para visibilizar historias locales y elementos representativos de cada territorio.

En La Floresta, la artista Ana Milena Tamayo Destousse (Morfe) creó el mural Más cerca de ti, inspirado en un paisaje urbano cotidiano. Su obra incluye transeúntes, una familia, un perro y una zarigüeya, animal frecuente en esta zona. La intervención se realizó tras reuniones con la comunidad y con los servidores de la sede. “Priorizé la familia y una visión de lo cotidiano”, explicó la artista, quien tardó tres días en completar la pieza.

El mural <i>Más cerca de ti</i>, de la artista Morfe, retrata un paisaje urbano cotidiano e incorpora una zarigüeya, especie frecuente en La Floresta. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín
El mural Más cerca de ti, de la artista Morfe, retrata un paisaje urbano cotidiano e incorpora una zarigüeya, especie frecuente en La Floresta. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín

En la sede de El Poblado, el licenciado en Artes Plásticas Daniel Urrego pintó dos miradas sonrientes rodeadas de flora típica como heliconias, orquídeas y colibríes. El artista señaló que buscó representar valores asociados al cuidado del entorno y a la cercanía entre generaciones. Durante la ejecución, habitantes del sector destacaron que la intervención aportaba vitalidad al espacio y reforzaba la apropiación ciudadana.

Entérese de más: Arte en Medellín para curar las heridas del mundo: se abre la exposición Espesuras

En la sede de El Poblado, Daniel Urrego plasmó dos miradas sonrientes rodeadas de flora y fauna local, evocando cercanía, confianza y cuidado del entorno. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín
En la sede de El Poblado, Daniel Urrego plasmó dos miradas sonrientes rodeadas de flora y fauna local, evocando cercanía, confianza y cuidado del entorno. FOTO cortesía Alcaldía de Medellín

En Belén, el muralista José Miguel Gómez Monroy desarrolló la obra Unidad, memoria y raíces de Belén, compuesta por tres piezas. El árbol de bala de cañón, símbolo natural de la comuna, sirve como eje conceptual. Según el artista, “la raíz representa el parque, el cocuelo simboliza la memoria y el fruto evoca la vida cotidiana de sus habitantes”.

El mural “Unidad, memoria y raíces de Belén” toma el árbol de bala de cañón como símbolo de identidad y homenaje a la historia comunitaria de la comuna. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín
El mural “Unidad, memoria y raíces de Belén” toma el árbol de bala de cañón como símbolo de identidad y homenaje a la historia comunitaria de la comuna. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín

El Distrito indicó que los artistas fueron seleccionados mediante invitación pública y hacen parte del Banco de Artistas Urbanos Gráficos de Medellín. Además, las sedes intervenidas adelantan obras de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar su operación.

Le puede interesar: La historia de una ciudad en cinco obras de arte

Usuarios de los Mascerca también destacaron el impacto de los murales en la experiencia cotidiana. “Me encontré con esta belleza de mural que refleja lo que somos los antioqueños”, expresó Luz Adriana Zuleta, usuaria de la sede La Floresta.

Las autoridades esperan que estas intervenciones fortalezcan la apropiación de los servicios de atención

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida