Mujer hallada muerta en la Medellín‑Bogotá: identidad confirmada

En la mañana del viernes 23 de septiembre de 2022, un siniestro vial en el kilómetro 4+500 de la Autopista Medellín‑Bogotá, jurisdicción de Copacabana (Antioquia), dejó una mujer fallecida y varios heridos. En el evento participaron cuatro vehículos y fue atendido por Bomberos de Copacabana, la Policía de Tránsito de Antioquia y la concesión Devimed.

Identidad y circunstancias del incidente

La víctima fue identificada como María Eugenia Marín, de 69 años, quien viajaba como pasajera en un bus de la empresa Transportes Oriente que cubría la ruta El Santuario‑Medellín. El vehículo fue impactado por una volqueta que, según versiones iniciales, se habría quedado sin frenos. El siniestro dejó además 15 personas lesionadas, de acuerdo con el reporte local.

Medios nacionales registraron balances cercanos: El Tiempo informó de una persona fallecida y al menos 18 heridos, mientras que El Espectador reportó 18 atendidos en el punto y cuatro trasladados a centros asistenciales. Estas cifras ilustran la magnitud del incidente y la presión sobre los servicios de emergencia.

Por qué importa para el Oriente antioqueño

La Autopista Medellín‑Bogotá es un eje estratégico para la movilidad del Oriente antioqueño y del Valle de Aburrá. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el proyecto Devimed —que opera este corredor— suma 172,5 km e incluye segundas calzadas e intervenciones clave entre Medellín y El Santuario. La ANI anunció que el tramo entró en etapa de reversión a la Nación entre el 29 de enero y el 31 de julio de 2026, manteniéndose los servicios de operación, mantenimiento, grúas y ambulancias durante ese periodo.