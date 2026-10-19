De Arturo Calle a Permoda: las alertas por Shein y Temu y su impacto en el sector textil colombiano

La competencia de plataformas internacionales como Shein, Temu y AliExpress abrió un nuevo frente de discusión en Colombia. El empresario Arturo Calle aseguró que su compañía ha perdido cerca de 2.000 empleos y advirtió que hay más puestos de trabajo en riesgo. Su alerta se suma a los reclamos que durante meses han hecho gremios y empresas de la confección por las condiciones tributarias y aduaneras que, sostienen, generan una competencia desigual frente al comercio nacional.
Durante una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Calle detalló que se redujeron alrededor de 1.200 puestos en sus plantas de Pereira y al menos otros 100 en oficinas. Además, mencionó casi 100 empleos cuya eliminación está proyectada y cerca de 600 cargos en tiendas bajo presión.
“Si hay menos compradores, se debe tener menos empleos porque hay menos ingresos”, afirmó. El empresario cuestionó la exención del IVA para determinadas compras internacionales de menos de US$200 y las condiciones arancelarias de esos envíos. Según dijo, mientras las compañías colombianas asumen impuestos y aportes a la seguridad social, las plataformas extranjeras compiten con ventajas tributarias.
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