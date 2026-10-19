Nicolás Keenan, jugador de hockey, será papá con Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos

Nicolás Keenan, integrante de la selección argentina de hockey sobre césped, y Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, anunciaron que esperan su primer hijo, que nacerá en 2027.
La noticia la compartieron en Instagram con tres fotografías y un mensaje en el que agradecieron a las personas que hicieron posible el proyecto de formar una familia: “Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito”, escribieron.
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En la misma publicación, reconocieron a la donante de óvulos y a Lisa, la mujer gestante, junto con sus respectivas familias: “Nada de esto sería posible sin ustedes”, expresaron.