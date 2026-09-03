Embajador chino defiende a Temu y Shein: “denigrar ese modelo no es señal de madurez cognitiva”

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las recientes críticas del sector exportador a las plataformas de Shein y Temu, empresas chinas.
El diplomático brindó las declaraciones en medio de los llamados de atención que hizo la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) a las autoridades colombianas para ejercer controles a estas plataformas de comercio electrónico.
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Para el embajador, la expansión de dichas plataformas obedece a las reglas del libre mercado. No obstante, el argumento de los empresarios colombianos es que hay una competencia desleal por parte de esas compañías chinas.