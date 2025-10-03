Plan pistola contra Inpec cobró otra vida en Bogotá, ¿quién está detrás de los hechos?

El atentado sicarial contra cuatro funcionarios del Inpec en las afueras de la cárcel La Modelo, en Bogotá, volvió a hundir el dedo en la llaga sobre la vulnerabilidad que estos servidores públicos tienen y la amenaza latente que sobre ellos tienen los diferentes grupos de crimen organizado.
El director de la entidad, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, relató que el ataque sucedió a las 6:30 a.m. de este viernes, cuando “pasaron dos motocicletas con cuatro delincuentes, quienes impactan de manera indiscriminada a cuatro funcionarios penitenciarios, de los cuales uno falleció. Los otros tres están siendo atendidos en hospitales”.
El fallecido fue el dragoneante Daniel Muñoz Llano, de 26 años, quien al igual que sus compañeros heridos integraba el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec.