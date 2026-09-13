Fotos | Así fue como J Balvin conquistó a más de 100.000 personas en Rock in Río, Brasil

El antioqueño J Balvin se presentó ante más de 100.000 asistentes del Festival Rock in Río, celebrado en Brasil. El artista cantó durante una hora y logró poner a bailar a una audiencia conformada en su mayoría por fanáticos del rock y el pop.

El show del artista urbano se dio en el Palco Mundo del evento celebrado en Río de Janeiro. Su salida al escenario se dio frente a un público que esperaba también las actuaciones de Maroon 5 y Demi Lovato.

En la hora que duró su presentación, J Balvin hizo un recorrido de más de una década de canciones que han estado en las listas de éxitos musicales, interpretando desde Ginza hasta Mi gente y canciones recientes como Perversa.

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La presentación del antioqueño comenzó oficialmente cuando los altavoces del festival hicieron sonar Gasolina de Daddy Yankee para animar a los asistentes. Inmediatamente después, se proyectó un video de introducción en el que Balvin aparecía vistiendo la bandera de Colombia.