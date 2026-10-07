Así funcionará el Fondo Milagro: detalles del contrato para la reconstrucción dos meses después del terremoto

El Gobierno empezó a poner en marcha el Fondo Milagro, se trata de un patrimonio autónomo que, en términos simples, es un mecanismo creado para centralizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Ministerio de Hacienda oficializó la contratación de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, para constituir y administrar el patrimonio autónomo. El contrato establece las reglas con las que funcionará el Fondo, que en una primera etapa tendrá recursos por alrededor de $1 billón.

¿Cuánto le pagarán a Fiducoldex?

Uno de los puntos que ha generado cuestionamientos de parte de la congresista Cathy Juvinao es la remuneración pactada con la fiduciaria. El contrato establece una remuneración fija de 142 salarios mínimos, sin IVA. Esto corresponde hoy a unos $248,6 millones mensuales. Lea también: Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha Cabe señalar que el valor aún no está estipulado en el Secop, lo que podría relacionarse con que no hay una duración fija planteada del contrato. Pero la remuneración empezará desde la etapa de preparación del Fondo, incluso antes de que comiencen las obras o los desembolsos de las ayudas. La representante Cathy Juvinao cuestionó precisamente este punto y puso sobre la mesa el costo de mantener la fiducia durante una etapa en la que todavía no se han ejecutado las obras de reconstrucción.

El contrato contempla también la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda imponga multas de hasta el 10 % del valor del contrato en caso de retrasos o incumplimientos.

¿Dónde se guardará la plata?

Aunque Fiducoldex tendrá a su cargo la operación de esa “bolsa de recursos”, la plata no permanecerá bajo su custodia. El dinero será administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN), a través del Sistema de Cuenta Única Nacional del Ministerio de Hacienda. Ese es uno de los elementos centrales del diseño: la fiducia funcionará como vehículo para administrar y ejecutar el patrimonio autónomo, mientras que el manejo de los recursos monetarios estará en cabeza del Ministerio de Hacienda. Sobre las demoras de casi dos meses en la construcción del Fondo, el presidente señaló: “Les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja”.

¿Quién manejará el Fondo Milagro?

La máxima instancia de dirección será un Consejo Directivo integrado por siete miembros con derecho a voto: cinco representantes designados por el Presidente de la República, un delegado del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y un delegado del Ministerio de Hacienda.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tendrá participación en ese órgano, pero con voz y sin voto. La operación cotidiana estará en manos de un gerente, designado por el Presidente de la República y contratado con cargo al patrimonio autónomo. En este caso, el cargo fue asignado al empresario antioqueño Jaime Uribe, quien tendrá entre sus funciones actuar como ordenador del gasto, instruir la celebración de contratos derivados, solicitar los giros y autorizar los pagos. Los demás integrantes del Fondo serán: - Liliana Restrepo (fundadora de Frisby) - Germán Bahamón (gerente general Federación de Cafeteros) - Cesar Caicedo (presidente de Colombina) -Arturo Calle (fundador de Arturo Calle) - Carlos Ríos (secretario de la Presidencia) El gerente contará, además, con una Unidad de Gestión encargada de apoyar la estructuración y planeación de los proyectos, su priorización, la selección y evaluación de contratistas y proveedores y la supervisión de los procesos, incluidos los desembolsos. En otras palabras, aunque los recursos monetarios estén administrados desde el Tesoro Nacional, la definición y ejecución de los proyectos quedará concentrada en la estructura administrativa del Fondo.

¿De dónde saldrá el dinero?

El Fondo Milagro recibirá recursos iniciales de la Nación, transferencias provenientes del Presupuesto General y donaciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales. Su ámbito territorial comprende 16 departamentos. Estos son: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá. La intención es que los recursos sean utilizados para conjurar la crisis y atender los efectos del sismo, además de financiar los programas y proyectos de reconstrucción. Además, el contrato no establece una fecha específica de terminación. Su vigencia es indeterminada y se mantendrá durante el tiempo que sea necesario para concluir los programas de atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

¿Cómo se contratarán las obras?

La fiducia no define por sí sola cómo se contratarán los proyectos de reconstrucción. El contrato establece que la contratación derivada estará sometida a un Manual Operativo y un Manual de Contratación, que deberán ser aprobados por el Consejo Directivo. Esto significa que una parte importante de las reglas para seleccionar contratistas, ejecutar proyectos y realizar los desembolsos todavía dependerá de esa reglamentación. La estructura busca separar las funciones: Fiducoldex actúa como fiduciaria; el Ministerio de Hacienda mantiene la administración monetaria a través del Tesoro; y el gerente del Fondo dirige la ejecución de los proyectos y ordena el gasto. “Este fondo será el instrumento para administrar con transparencia, rapidez y absoluto rigor los recursos públicos y privados destinados a reconstruir viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y toda la infraestructura que perdieron miles de colombianos”, dijo ayer el presidente tras su consejo de ministros

Pero la puesta en marcha del Fondo también ha provocado cuestionamientos desde el Congreso. Entre las críticas planteadas por Cathy Juvinao está la ausencia de representación directa de los departamentos y municipios afectados en el Consejo Directivo. La congresista también cuestionó que los organismos de control no tengan una representación dentro de la estructura de dirección. Otro de los puntos señalados es la concentración de facultades en el gerente, quien, de acuerdo con el contrato, tendrá un papel central en la ordenación del gasto. También se ha cuestionado el proceso mediante el cual fue seleccionada Fiducoldex, debido a que, según la denuncia de la representante, en el proceso se presentó una sola oferta. A esto se suma la discusión sobre las donaciones privadas recaudadas previamente para atender la emergencia y su eventual traslado al Fondo Milagro. El reto será que ese dinero llegue, en efecto, a las personas damnificadas por el terremoto. Este es el contrato completo

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