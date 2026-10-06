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Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha

El anuncio se conoce después de críticas por la demora en la puesta en marcha del fondo, creado para canalizar los recursos destinados a las zonas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

  • El jefe de Estado dio el anuncio desde Pereira. Foto: Presidencia.
    El jefe de Estado dio el anuncio desde Pereira. Foto: Presidencia.
El Colombiano
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hace 2 horas
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A cuatro días de que se cumplan dos meses del terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Fondo Milagro, anunciado por su Gobierno para atender y reconstruir las zonas afectadas por el sismo, finalmente quedó listo.

Las declaraciones las dio desde Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, donde explicó que el mecanismo llega después de varias semanas de espera para su implementación.

Y es que el propio Gobierno ha reconocido dificultades para contar con reportes estructurados de las afectaciones, un paso necesario para determinar dónde y cómo deben ser destinados los recursos.

Es más, hace algunas semanas el presidente señaló que todavía había municipios que no habían entregado información completa sobre los daños. Esto habría dificultado avanzar con la planeación de las obras de reconstrucción y la asignación de recursos.

No obstante, De la Espriella además atribuyó parte de estas demoras a la situación que encontró al llegar al Gobierno y lo que calificó como “paquidémico”.

“Así que les agradezco la paciencia, pero entiendan que la paquidermia del Estado, la situación que hemos recibido, es supremamente compleja”, señaló el mandatario.

A renglón seguido, aseguró que su administración está avanzando para superar esos obstáculos y confirmó que el Fondo Milagro ya quedó listo.

“Sin embargo, aquí estamos resolviendo y ya quedó ayer listo el Fondo Milagro, gracias a Dios y al trabajo de todos los funcionarios de este gobierno”, afirmó.

Además, dijo que este martes lo presentará formalmente en el Consejo de Ministros.

Críticas por demoras

El Fondo Milagro fue anunciado por el Gobierno pocos días después del terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, la creación jurídica del fondo solo quedó establecida mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre, casi un mes después del sismo.

El decreto lo constituyó como un patrimonio autónomo para centralizar y financiar recursos destinados a asistencia, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas.

Pero a finales de septiembre persistían cuestionamientos sobre su operación. Una respuesta del Gobierno a un derecho de petición, divulgada por Cambio, señalaba que todavía estaban pendientes elementos como el contrato de fiducia y el manual de contratación, mientras tampoco se habían transferido al fondo los recursos que habían sido incorporados al presupuesto para atender la emergencia.

En medio de ese proceso también hubo movimientos en la estructura del fondo. Jaime Andrés Uribe Tamayo fue anunciado como gerente del Fondo Milagro a finales de agosto. Presidencia posteriormente confirmó que tendría la responsabilidad de administrar y coordinar la reconstrucción, articular recursos públicos y privados y supervisar la ejecución de las obras.

De hecho, el propio Decreto 1379 establece que el gerente debe ejecutar las decisiones del Consejo Directivo, coordinar la estructuración y ejecución de proyectos, impartir instrucciones de contratación a la fiduciaria y hacer seguimiento a los contratos.

Lea también: “El Centro Democrático no me permitió ser candidata hace 4 años, ni ahora, ni lo haría nunca”: María Fernanda Cabal

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué se creó?
Es un mecanismo constituido como patrimonio autónomo creado mediante el Decreto 1379 de 2026 para centralizar, administrar y ejecutar los recursos destinados a la asistencia, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
¿Por qué se retrasó la puesta en marcha e implementación del Fondo Milagro?
El Gobierno atribuyó la demora a la burocracia estatal y a la falta de reportes estructurados sobre los daños en varios municipios, un insumo imprescindible para planificar las obras y asignar los recursos presupuestales.
¿Quién fue designado como gerente del Fondo Milagro y cuáles son sus responsabilidades?
Jaime Andrés Uribe Tamayo fue anunciado como gerente del fondo. Entre sus funciones están ejecutar las decisiones del Consejo Directivo, coordinar la estructuración de proyectos, administrar los recursos públicos y privados, e impartir instrucciones de contratación a la fiduciaria.
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