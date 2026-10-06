Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha

A cuatro días de que se cumplan dos meses del terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Fondo Milagro, anunciado por su Gobierno para atender y reconstruir las zonas afectadas por el sismo, finalmente quedó listo.
Las declaraciones las dio desde Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, donde explicó que el mecanismo llega después de varias semanas de espera para su implementación.
Y es que el propio Gobierno ha reconocido dificultades para contar con reportes estructurados de las afectaciones, un paso necesario para determinar dónde y cómo deben ser destinados los recursos.
Es más, hace algunas semanas el presidente señaló que todavía había municipios que no habían entregado información completa sobre los daños. Esto habría dificultado avanzar con la planeación de las obras de reconstrucción y la asignación de recursos.