Gobierno adicionó $624.000 millones al presupuesto de 2027 para financiar el Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante el consejo de ministros de la noche del 6 de octubre que el Fondo Milagro ya quedó legalmente constituido y que este miércoles 7 de octubre comenzará a recibir recursos. La puesta en marcha del fondo se da luego de que el Ministerio de Hacienda oficializara la contratación directa de Fiducoldex para ejecutar y administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El contrato establece que Fiducoldex estará a cargo del manejo de los recursos del Fondo Milagro. La contratación tiene una duración indeterminada y contempla un pago fijo mensual de 142 salarios mínimos para la fiduciaria, equivalentes a $248,6 millones. Consulte: MinHacienda decreta la creación del Fondo Milagro para financiar la reconstrucción tras el terremoto, ¿cómo funcionará?

Primer desembolso al Fondo Milagro

El Decreto 1488 del 6 de octubre de 2026 liquidó una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, tanto en el presupuesto de rentas como en el de gastos. La totalidad de estos recursos proviene de Recursos de Capital de la Nación, específicamente de recursos de crédito externo. En el presupuesto de gastos, la partida quedó asignada a la sección del Ministerio de Hacienda, en Gestión General, dentro del rubro de Presupuesto de Funcionamiento. Según el anexo explicativo del decreto, los recursos serán canalizados mediante transferencias corrientes al Fondo Milagro.

De esta manera, el decreto establece la trazabilidad presupuestal de los recursos que serán destinados al fondo, aunque no desarrolla en detalle las funciones que tendrá la entidad ni sus reglas de operación.

¿Por qué se adicionaron estos recursos?

La adición presupuestal tiene como antecedente el Decreto 1412 de 2026, expedido como consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública. La emergencia fue ordenada mediante el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026. En ese contexto se efectuó la adición de recursos al presupuesto nacional para atender las necesidades derivadas de la calamidad. El Decreto 1488 se encarga ahora de liquidar y desglosar esa adición presupuestal. Para ello aplica el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida, entre otras, en las sentencias C-170 de 2020 y C-215 de 2020. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Estas decisiones establecen que la liquidación y el desglose de las adiciones presupuestales deben realizarse mediante un decreto ejecutivo reglamentario ordinario, incluso durante estados de excepción.

¿Qué papel tendrá Fiducoldex en el Fondo Milagro?

La contratación directa con Fiducoldex establece el mecanismo mediante el cual serán administrados los recursos del Fondo Milagro destinados a la reconstrucción. Lea también: Fondo Milagro ya está listo: De la Espriella confirma su puesta en marcha El contrato también contempla mecanismos de supervisión sobre la ejecución. En el documento se establece que “el supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual”. Además, el supervisor tendrá la responsabilidad de mantener informado al fideicomitente sobre hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, poner en riesgo el cumplimiento del contrato o evidenciar un incumplimiento.

¿Qué se sabe sobre la función del Fondo Milagro?

El Decreto 1488 identifica al Fondo Milagro como destinatario ejecutor de la totalidad de la adición presupuestal de $624.656 millones. Los recursos aparecen formalmente como una transferencia corriente a otras entidades del Gobierno General y están financiados con crédito externo. Sin embargo, el decreto se concentra en la liquidación y el desglose contable de los recursos. Por eso, el documento no detalla las funciones específicas del fondo, su objeto social, sus reglas de operación ni la norma mediante la cual fue creado. Lo que sí permite establecer el decreto es la ruta presupuestal del dinero: el monto asignado, su origen como recursos de crédito externo, su incorporación al presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y su posterior canalización mediante transferencias corrientes al Fondo Milagro. El Decreto 1488 también incluye un anexo con el detalle del gasto, correspondiente al artículo 3, y establece que entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación. Le puede gustar: Así son los 10 frentes de inversión de obras por impuestos para atender la reconstrucción

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