Gobierno adicionó $624.000 millones al presupuesto de 2027 para financiar el Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante el consejo de ministros de la noche del 6 de octubre que el Fondo Milagro ya quedó legalmente constituido y que este miércoles 7 de octubre comenzará a recibir recursos.
La puesta en marcha del fondo se da luego de que el Ministerio de Hacienda oficializara la contratación directa de Fiducoldex para ejecutar y administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
El contrato establece que Fiducoldex estará a cargo del manejo de los recursos del Fondo Milagro. La contratación tiene una duración indeterminada y contempla un pago fijo mensual de 142 salarios mínimos para la fiduciaria, equivalentes a $248,6 millones.
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