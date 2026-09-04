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Atacan con enjambre de drones a batallón militar en Ocaña; sería por la captura de alias Firu

Durante los enfrentamientos, varios uniformados fueron aturdidos y un helicóptero de las FAC habría sido impactado.

  • En medio de las ráfagas, estudiantes de una universidad tuvieron que resguardarse bajo los pupitres. Fotos: Captura de videos redes sociales
    En medio de las ráfagas, estudiantes de una universidad tuvieron que resguardarse bajo los pupitres. Fotos: Captura de videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En Ocaña, Norte de Santander, se registró un ataque terrorista contra las instalaciones del Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander” mediante un enjambre de drones cargados con explosivos, ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos no convencionales conocidos como “tatucos”.

Al parecer, los responsables serían el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes a través de explosiones y enfrentamientos desataron una grave alteración del orden público en el sector.

El ataque comenzó alrededor de las 7:30 p. m. Tras escucharse las primeras detonaciones, la reacción inmediata de los soldados consistió en responder con ráfagas de fusil para intentar neutralizar la presencia de los drones en el aire. El objetivo de los militares era salvaguardar el sistema antidrones de la base, el cantón militar y las casas fiscales contiguas que albergan de forma permanente a familias de los uniformados, incluyendo niños, ancianos y mujeres embarazadas.

La violencia de la ofensiva causó estragos materiales significativos dentro de la guarnición. Se reportaron severas afectaciones en la infraestructura física, específicamente en el área de alojamientos y otras instalaciones. También, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) fue impactado por proyectiles en medio del hostigamiento. Hasta el momento hay un balance de al menos tres uniformados heridos que fueron trasladados a centros médicos y varios aturdidos .

Posterior al ataque en el cantón militar, se reportaron combates armados adicionales en una zona rural de Ocaña, en las inmediaciones del relleno sanitario, sector con presencia histórica del ELN.

El pánico se trasladó a la población civil debido a la cercanía del batallón con centros educativos. Imágenes muestran como en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander, docentes y alumnos tuvieron que arrojarse al suelo y resguardarse debajo de sus pupitres para protegerse de las ráfagas de fusil y detonaciones que resonaban en la zona.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a que el ataque con enjambres de drones es una retaliación directa del ELN por la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais.

Siga leyendo: Capturan a ‘Firu’, francotirador que presuntamente iba a atentar en contra de De la Espriella

Preguntas y respuestas

¿Quién sería responsable del ataque al Batallón de Infantería de Ocaña?
La principal hipótesis señala al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del ataque. La ofensiva estaría relacionada con la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais.
¿Por qué el ELN habría atacado el batallón de Ocaña con drones?
La principal hipótesis relaciona el ataque con una retaliación por la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais
¿Qué daños dejó el ataque con drones contra el batallón de Ocaña?
El ataque provocó graves afectaciones en la infraestructura del cantón militar, especialmente en el área de alojamientos y otras instalaciones. Además, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue impactado por proyectiles durante el hostigamiento.
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