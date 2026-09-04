Atacan con enjambre de drones a batallón militar en Ocaña; sería por la captura de alias Firu

En Ocaña, Norte de Santander, se registró un ataque terrorista contra las instalaciones del Batallón de Infantería N.° 15 “General Francisco de Paula Santander” mediante un enjambre de drones cargados con explosivos, ráfagas de fusil y el lanzamiento de artefactos no convencionales conocidos como “tatucos”.

Al parecer, los responsables serían el Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes a través de explosiones y enfrentamientos desataron una grave alteración del orden público en el sector.

El ataque comenzó alrededor de las 7:30 p. m. Tras escucharse las primeras detonaciones, la reacción inmediata de los soldados consistió en responder con ráfagas de fusil para intentar neutralizar la presencia de los drones en el aire. El objetivo de los militares era salvaguardar el sistema antidrones de la base, el cantón militar y las casas fiscales contiguas que albergan de forma permanente a familias de los uniformados, incluyendo niños, ancianos y mujeres embarazadas.