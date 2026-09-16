Ataque de abejas en La Estrella dejó a 10 personas afectadas: una en shock anafiláctico

Una emergencia causada por un enjambre de abejas se registró este martes 15 de septiembre en una zona urbana de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, donde varias personas fueron atacadas por los insectos y necesitaron atención por parte de los organismos de socorro.

El incidente ocurrió en el sector de la calle 79 con carrera 59, hasta donde llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella luego de recibir el llamado de la comunidad.

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De acuerdo con el reporte entregado por el capitán Fernando Martínez, durante la atención fueron valoradas aproximadamente diez personas que resultaron afectadas por las picaduras.

Dos de esas personas que requirieron traslado a un centro asistencial del municipio, entre ellas un bombero que estaba atendiendo la emergencia.

El resto de los afectados fueron atendidos directamente en el lugar, según el balance entregado por el organismo de socorro.