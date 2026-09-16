Colombia pone en marcha Misión Crecer para llevar el PIB al 6%, ¿qué países latinos crecen a ese ritmo?

Colombia se propone alcanzar un crecimiento económico del 6% en los próximos años. Para tener una idea, se trata de un dato que solo pudo alcanzar Paraguay, entre las economías latinoamericanas, el año pasado.
El plan fue expuesto por el vicepresidente José Manuel Restrepo. Él se reunió con diez carteras del Gobierno para poner en marcha la denominada Misión Crecer, una estrategia enfocada en inversión, productividad y competitividad.
La meta planteada por el Ejecutivo es recuperar el ritmo de crecimiento de la economía colombiana y llevar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6%.
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La primera sesión de trabajo contó con la participación del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y representantes de las carteras de Interior, Transporte, Vivienda, Agricultura, Hacienda, Energía, Ambiente, TIC y Comercio.