¡Atención! Murió Ana María Arango, reconocida actriz colombiana

La actriz colombiana Ana María Arango (1950-2026) falleció este jueves 8 de octubre, confirmó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que lamentó su muerte y destacó su legado en las artes escénicas del país.
Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Arango Cardinal dedicó más de cinco décadas de su vida al teatro, el cine y la televisión, con una trayectoria que incluyó comedias, dramas históricos y telenovelas.
A lo largo de su carrera, participó en producciones recordadas por el público colombiano y construyó un recorrido artístico que dejó huella en distintas generaciones de espectadores. La entidad distrital envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y a la comunidad artística.
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Arango combinó su formación académica con su interés por la actuación. En 1972 se graduó de Antropología en la Universidad de los Andes, donde también hizo parte del grupo de teatro entre 1967 y 1972. Posteriormente, integró el grupo Acto Latino y continuó sus estudios de interpretación en México, donde recibió clases con Héctor Mendoza entre 1976 y 1977.