Isagén vende activos de generación a Termoyopal por $1,29 billones

Isagén informó que completó exitosamente la operación mediante la cual Termoyopal Generación 2 S.A.S. adquirió la operación de un grupo de activos de generación hidroeléctrica y solar de la compañía.

El negocio incluye la Central Amoyá, la PCH Barroso, las PCH Caruquia y Guanaquitas y el Parque Solar Bosques de Bolívar, activos que amplían y diversifican la presencia de Termoyopal en el sector eléctrico colombiano. Para Isagén, la transacción hace parte de la estrategia de rotación de capital que desarrolla con el propósito de optimizar la asignación de recursos y fortalecer su capacidad de crecimiento. La compañía precisó que, de acuerdo con los términos del Decreto 2555 de 2010 y sus criterios internos de materialidad, la transacción no es material. Bancolombia, por su parte, destacó su participación en la financiación estructurada por $1,29 billones, recursos que permitirán a Altia Energy fortalecer su posición en el sector eléctrico mediante la incorporación de activos estratégicos que han contribuido de manera relevante al sistema eléctrico colombiano. “La participación de seis entidades financieras en esta operación evidencia la confianza del sector en el potencial de las energías renovables como motor de crecimiento económico, competitividad regional y sostenibilidad ambiental”, señaló Bancolombia.

En la operación, BofA Securities, Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc. actuaron como asesores financieros de Isagén.

Los cinco activos que cambian de operador

La operación comprende cuatro pequeñas centrales hidroeléctricas y un complejo solar, con una capacidad conjunta cercana a 219 megavatios (MW). La Central Amoyá, ubicada en Tolima, tiene una capacidad de 80 MW. En Antioquia están la PCH Barroso, de aproximadamente 20 MW, y las centrales Caruquia y Guanaquitas, con 9,5 MW cada una. El portafolio se completa con el Parque Solar Bosques de Bolívar, con una capacidad de 100 MW, ubicado en Sabanalarga, Atlántico. La combinación de estos activos permitirá a Termoyopal ampliar su presencia en distintas regiones del país y sumar fuentes de generación hidroeléctrica y solar a su actual portafolio. Con la adquisición, Termoyopal, también vinculada a Altia Energy, ampliará su participación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). La compañía parte de una matriz predominantemente térmica a gas en Casanare y, con esta operación, incorpora centrales hidroeléctricas a filo de agua y generación solar distribuida en diferentes regiones de Colombia.

El movimiento representa, por tanto, una diversificación tanto geográfica como tecnológica de su portafolio de generación, al incorporar activos renovables a una plataforma que hasta ahora tenía una mayor exposición a la generación térmica. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió el proceso de evaluación de la integración empresarial para determinar si la operación puede afectar las condiciones de competencia en el mercado eléctrico colombiano. Termoyopal sostiene que la adquisición no generará riesgos de concentración y argumenta que, por el contrario, puede fortalecer la competencia al transferir activos que estaban en manos de un generador de mayor tamaño a una empresa de menor escala. El negocio había sido anticipado a finales de julio por el consultor Sergio Cabrales, quien señaló que Isagén vendería cinco activos de generación a Termoyopal. En ese momento también detalló que el paquete sumaba aproximadamente 219 MW, entre las cuatro pequeñas centrales hidroeléctricas y el complejo solar Bosques Solares de Bolívar. Con el cierre de la operación, Termoyopal consolida así una estrategia de expansión en el mercado eléctrico colombiano, mientras Isagén avanza en su política de rotación de capital y optimización de recursos.

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