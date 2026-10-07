¿Por qué el argentino Piero tenía nacionalidad colombiana? Así fue la relación del cantante de Mi Viejo con Colombia

Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente solo por su primer nombre, falleció este miércoles, 7 de octubre, en un hospital de Italia. El intérprete de éxitos como Mi viejo, Si vos te vas y Llegando llegaste vivió en Argentina desde los tres años, pero también era un colombiano más.
De hecho, en el año 1994 recibió formalmente la nacionalidad colombiana de manos del entonces presidente, Ernesto Samper Pizano. Este reconocimiento ya venía desde tiempo atrás, según contó el mismo Piero, quien relató que inicialmente la nacionalidad la iba a recibir el 2 de diciembre de 1993 con el presidente César Gaviria; sin embargo, ese encuentro tuvo que posponerse debido a los acontecimientos derivados de la muerte de Pablo Escobar ese mismo día.