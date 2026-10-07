¿Por qué el argentino Piero tenía nacionalidad colombiana? Así fue la relación del cantante de Mi Viejo con Colombia

Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente solo por su primer nombre, falleció este miércoles, 7 de octubre, en un hospital de Italia. El intérprete de éxitos como Mi viejo, Si vos te vas y Llegando llegaste vivió en Argentina desde los tres años, pero también era un colombiano más. De hecho, en el año 1994 recibió formalmente la nacionalidad colombiana de manos del entonces presidente, Ernesto Samper Pizano. Este reconocimiento ya venía desde tiempo atrás, según contó el mismo Piero, quien relató que inicialmente la nacionalidad la iba a recibir el 2 de diciembre de 1993 con el presidente César Gaviria; sin embargo, ese encuentro tuvo que posponerse debido a los acontecimientos derivados de la muerte de Pablo Escobar ese mismo día.

La vida de Piero en Colombia

Su relación con Colombia comenzó en parte producto de su carrera y sus canciones. Con canciones de su disco Coplas de mi país y Para el pueblo lo que es del pueblo habló de la violencia por parte del Estado, la persecución política y las dictaduras del continente.

Cantar de esas temáticas lo convirtieron junto a Mercedes Sosa, León Gieco y Víctor Heredia en blanco de la dictadura militar encabezada en gran parte por Jorge Rafael Videla, quien se encargó a través de listas negras y decretos del Comité Federal de Radiodifusión erradicar cualquier manifestación artística considerada “subversiva”.

Ese panorama llevó a Piero a inicios de los 80 a exiliarse en Colombia, llegando a Bogotá y contando con el apoyo de su amigo, el periodista Daniel Samper Pizano. Cuidando la casa del arquitecto Simón Vélez, el cantante comenzó a entablar una estrecha relación con el ambiente cultural colombiano.

Lea también: Falleció el cantante argentino Piero a los 81 años A través de las giras y los conciertos en el territorio colombiano, ya en los años 90 con la nacionalidad recibida se convirtió en un embajador de la Paz, un título que le dio las Naciones Unidas.

Dentro de ese activismo, Piero no solo se limitó a estar en las grandes ciudades sino que ofreció recitales gratuitos e iniciativas comunitarias en el Urabá antioqueño, el norte del Cauca y el Meta, zonas afectadas por el conflicto armado.

También fue más allá de sus recitales y en el año 2013 asumió la dirección musical del proyecto Monumento Sonoro por la Memoria junto al Centro Nacional de Memoria Histórica, realizando talleres de creación musical con niños y jóvenes víctimas de la violencia.

Piero estuvo presente en San Vicente del Caguán durante los diálogos bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Igualmente, se reunió con voceros de las Farc en La Habana y del ELN en Medellín durante las negociaciones del gobierno Santos y en el 2012 en Santander de Quilichao apoyó el Manifiesto por la Paz. Promovió el “Sí” en el plebiscito de 2016.

El cantante argentino no fijó una residencia en Colombia debido a sus labores con la Fundación Buenas Ondas en su país de crianza, sin embargo visitaba Colombia de manera constante, estando en episodios históricos para el país como la atención a la tragedia de Armero en 1985 y un encuentro con Carlos Pizarro antes de que fuera asesinado en 1990. Siga leyendo: Murió Náfer Santiago Durán, acordeonero hermano de Alejo Durán y Rey Vallenato de 1976, ¿qué le pasó?

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