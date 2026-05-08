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Atentado terrorista con explosivo contra el Ejército en Salgar, Antioquia: no hay reporte de muertos o heridos

Un artefacto explosivo fue activado contra una unidad del Ejército Nacional en la vereda Bellavista, del municipio de Salgar, suroeste de Antioquia. El detonador se activó de forma prematura, lo que evitó una tragedia mayor.

  • Hasta ahora no hay reporte de muertos o heridos por la explosión que afectó el vehículo. FOTO: Cortesía.
    Hasta ahora no hay reporte de muertos o heridos por la explosión que afectó el vehículo. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Durante noche del viernes 8 de mayo, un atentado terrirista con explosivo fue perpetrado contra un camión de las tropas del Ejército Nacional en la vereda Bellavista, del municipio de Salgar, en el suroeste antioqueño.

Según información a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, el artefacto se activó antes de que el vehículo militar ingresara al área del explosivo, lo que evitó que la detonación ocurriera al paso del camión.

También le puede interesar: Petro pidió suspender órdenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos ‘Chiquito Malo’

El vehículo sufrió afectaciones, pero por el momento no hay reporte de muertos ni de heridos entre el personal. El Ejército no ha precisado aún el número de soldados que se movilizaban en el vehículo. Las autoridades se encuentran verificando el estado de todos los uniformados que participaban en la operación.

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle del cartel del Clan del Golfo sería la responsable detrás del atentado, según informaron las Fuerzas Militares. Esta sería la misma estructura contra la que se enfrentaron en un combate en el municipio de Urrao, en la que lograron abatir a cuatro integrantes del Clan del Golfo. Además, murieron dos soldados profesionales y resultaron heridos otros dos soldados y dos civiles.

El suroeste antioqueño ha registrado en los últimos meses una intensificación de acciones armadas en varios de sus municipios.

Lea más: Janier y Cristian: los dos soldados que asesinó el Clan del Golfo en combates en Urrao, Antioquia

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