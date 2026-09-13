En vivo | James es presentado en la previa de Nacional vs. Águilas: conozca por qué eligió el número 23

El Atanasio Girardot se prepara para una jornada especial. Atlético Nacional tendrá este domingo como gran protagonista a James Rodríguez, quien será presentado oficialmente ante sus nuevos hinchas antes del encuentro frente a Águilas Doradas. La expectativa alrededor del volante colombiano es enorme y quedó reflejada en la masiva respuesta de los aficionados, que llegaron al escenario deportivo para recibir a una de las contrataciones más importantes del fútbol colombiano en los últimos años.

James ya tiene número para su nueva etapa como verdolaga. El mediocampista utilizará la camiseta 23, una decisión que tiene un significado especial: escogió ese dorsal en homenaje a su amigo Edwin Cardona, quien utilizó ese número cuando debutó con Atlético Nacional. De esta manera, Cardona continuará llevando la tradicional camiseta 10. Además, el 23 ha sido el número de grandes deportistas a través de la historia, como Michael Jordan o LeBron James.

La presentación será el gran atractivo de la jornada, pero James no estará en el terreno de juego. El volante no fue incluido entre los convocados para el compromiso contra Águilas Doradas, por lo que tendrá que esperar para hacer su debut con el conjunto antioqueño. Mientras tanto, la responsabilidad de mantener el buen momento deportivo recaerá sobre sus compañeros.

Nacional llega al partido con la confianza en alto después de conseguir una contundente victoria 5-1 como visitante frente a Alianza. Ese resultado le permitió al equipo dirigido por Lucas González alcanzar los 12 puntos y ubicarse en la séptima posición de la tabla.

El buen resultado en Valledupar también le dio un impulso importante a un equipo que todavía tiene partidos aplazados. Esa situación hace que la posición actual de Nacional no refleje completamente su panorama en el campeonato. Por eso, sumar nuevamente en casa representa una oportunidad para acercarse a los primeros lugares y comenzar a consolidar su camino hacia la siguiente fase.

La presencia de James ha generado una enorme expectativa en la hinchada, pero el equipo sabe que el fichaje del capitán de la Selección Colombia no puede ocultar las necesidades deportivas. Nacional debe demostrar en la cancha que está preparado para competir por los objetivos que se trazó para este semestre.

Al frente tendrá a Águilas Doradas, un rival que también llega con la necesidad de sumar. El conjunto antioqueño ocupa la décima posición con 10 unidades y viene de empatar 2-2 como visitante frente a Internacional de Bogotá.

Para Águilas, conseguir algún premio en el Atanasio sería importante para volver al grupo de los ocho. Nacional, en cambio, buscará aprovechar su condición de local y el envión anímico que dejó la goleada ante Alianza para seguir escalando posiciones.

Así, mientras buena parte de las miradas estarán puestas en James y en la camiseta 23 que eligió en honor a Cardona y grandes referentes del deporte, Nacional tendrá una tarea igual de importante: responder con fútbol. La fiesta está preparada en el Atanasio, pero los tres puntos seguirán siendo el principal objetivo.

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