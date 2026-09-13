La veterinaria fantasma de los gatos de Ricardo Roa: $900 millones facturados y una sede que no aparece

Una auditoría forense de Ecopetrol puso bajo la lupa a Ricardo Roa, expresidente de la estatal petrolera; a su pareja, Julián Caicedo, y a quien fuera su jefa de Staff, María Andrea Vargas Gómez, por una serie de movimientos empresariales que, de acuerdo con una investigación revelada por Semana, presentan interrogantes sobre sus operaciones, sus domicilios y el origen de algunos recursos.
En el centro de las verificaciones aparecen dos sociedades comerciales que tienen un punto en común: una dirección en el norte de Bogotá. Se trata de Sintiendo Huellas, una veterinaria fundada en febrero de 2019 por las hermanas Tatiana, María Alejandra y María Andrea Vargas Gómez, y Oslo y Gales SAS, creada a finales de 2024 por María Alejandra Vargas.
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La primera de esas empresas funcionaba en la calle 85 n.º 11-64. Allí, según testimonios recogidos por Semana, el segundo piso de la veterinaria habría servido en determinados momentos como una especie de sede paralela de Ecopetrol, donde se desarrollaban reuniones de emergencia con vicepresidentes y presidentes de filiales de la compañía.
La versión ha sido negada por Santiago Vargas Ramos, padre de las fundadoras. La relación de María Andrea Vargas con Ecopetrol comenzó en 2023, cuando ingresó como profesional júnior. En poco tiempo ascendió a jefa de Staff y se convirtió en una de las personas más cercanas a Roa. Su entorno familiar también quedó conectado con el círculo del hoy expresidente de la petrolera.
Su padre, Santiago Vargas Ramos, empresario y propietario de Negocios Varvill, entregó cerca de $1.500 millones a la Colombia Humana entre 2022 y 2023, según los registros citados en la investigación. Mientras Vargas avanzaba dentro de Ecopetrol, la situación financiera de Sintiendo Huellas seguía otro rumbo.
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En 2021, la veterinaria reportó ingresos por $813 millones y 21 empleados. Sin embargo, para el cierre de 2024 declaró ingresos y pasivos en cero y registró apenas $3 millones de patrimonio. El establecimiento, además, habría desaparecido físicamente hace unos tres meses.
El local fue desmantelado y cerrado, aunque la matrícula mercantil de Sintiendo Huellas continúa activa. Ese cierre coincide con la aparición de una nueva sociedad vinculada a la familia Vargas.