Con la vuelta de Chicho Arango, estos son los convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Internacional en Bogotá

Este sábado 9 de mayo inician los playoffs del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional abre la jornada cuando visite a Internacional de Bogotá en el partido de ida de los cuartos de final. El Verde, que viene de perder sus dos últimos partidos (Pereira y Once Caldas), espera mostrar su jerarquía y aptitud para afrontar los “mata-mata” de la Liga Betplay. 2026 no ha sido el mejor año para Atlético Nacional. Los Verdolagas han tenido varios tramos malos en la temporada, principalmente desde el juego, ya que los resultados, bien o mal, han acompañado al equipo durante la fase del todos contra todos de la liga. El episodio más recordado fue el “fracaso” internacional al caer eliminados de local contra Millonarios en la Copa Sudamericana.

La oportunidad para reivindicarse es el título liguero, y el primer paso lo debe dar contra Internacional. A lo largo de los años, Nacional e Internacional de Bogotá (antes La Equidad) han creado un historial muy parejo, con 18 victorias para el Verde Paisa, 16 para los capitalinos y 14 empates. Entre esos compromisos hay dos finales del fútbol colombiano (Finalización 2007 y Apertura 2011), con triunfo del Verde en ambas ocasiones. Su más reciente encuentro en “mata-mata” fue en el primer semestre de 2021, cuando La Equidad superó a Nacional en cuartos de final por 3-2 en el marcador global. En la previa del compromiso, Milton Casco habló: “Son equipos duros los de los playoff. Vamos a ir a Bogotá a conseguir la victoria, estos partidos son decisivos. Hay que crecer como equipos todos juntos”. El argentino es uno de los llamados a liderar la plantilla del club paisa por su experiencia.

Los convocados del Rey de Copas

Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional, demostró el apoyo y la confianza a los suyos. “Acá trabajamos con la misma seriedad e intensidad todos los partidos, es un rival difícil e intentaremos hacer nuestro mejor juego para empezar bien esta instancia”, comentó el risaraldense. En la mañana de este 9 de mayo, Atlético Nacional compartió la nómina de convocados para el partido de ida de los cuartos de final. Destacan las ausencias de Neider Parra, Matías Lozano y Marlos Moreno. Mientras que Cristian “Chicho” Arango vuelve a la convocatoria. Dairon Asprilla no será parte del equipo por una contusión en la rodilla izquierda. Esos son los viajeros a Bogotá: