Con la vuelta de Chicho Arango, estos son los convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Internacional en Bogotá

Este sábado 9 de mayo inician los playoffs del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional abre la jornada cuando visite a Internacional de Bogotá en el partido de ida de los cuartos de final. El Verde, que viene de perder sus dos últimos partidos (Pereira y Once Caldas), espera mostrar su jerarquía y aptitud para afrontar los “mata-mata” de la Liga Betplay.
2026 no ha sido el mejor año para Atlético Nacional. Los Verdolagas han tenido varios tramos malos en la temporada, principalmente desde el juego, ya que los resultados, bien o mal, han acompañado al equipo durante la fase del todos contra todos de la liga. El episodio más recordado fue el “fracaso” internacional al caer eliminados de local contra Millonarios en la Copa Sudamericana.