Así se convirtió Medellín en la ciudad con más startups de América Latina: ahora quiere ser capital de la IA

Con 10,9 startups por cada 100.000 habitantes, Medellín se consolida como la capital regional del emprendimiento tecnológico. Sin embargo, el ecosistema colombiano enfrenta un panorama desafiante: según la Andi, el presupuesto nacional para innovación y emprendimiento cayó 79%.