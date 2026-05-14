Así se convirtió Medellín en la ciudad con más startups de América Latina: ahora quiere ser capital de la IA

La inteligencia artificial y la transformación del panorama geopolítico están redefiniendo el mapa tecnológico global. Mientras la inteligencia artificial (IA) se consolida como una de las mayores revoluciones tecnológicas de las últimas décadas, la economía mundial avanza hacia modelos más regionalizados, obligando a los emprendedores a ser más estratégicos sobre los sectores y territorios donde desarrollan sus compañías. En medio de ese panorama, Medellín ya se consolida como la ciudad líder en creación de startups en Latinoamérica al registrar 10,9 emprendimientos tecnológicos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de la región, según el informe global Ecosistemas de Startups 2026 elaborado por StartupBlink. El dato fue revelado por...