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Así se convirtió Medellín en la ciudad con más startups de América Latina: ahora quiere ser capital de la IA

Con 10,9 startups por cada 100.000 habitantes, Medellín se consolida como la capital regional del emprendimiento tecnológico. Sin embargo, el ecosistema colombiano enfrenta un panorama desafiante: según la Andi, el presupuesto nacional para innovación y emprendimiento cayó 79%.

  • El ecosistema emprendedor paisa ha crecido 41% en los últimos dos años, permitiendo que la ciudad alcance el puesto 162 entre más de 1.100 ciudades de la región. FOTO EL COLOMBIANO
    El ecosistema emprendedor paisa ha crecido 41% en los últimos dos años, permitiendo que la ciudad alcance el puesto 162 entre más de 1.100 ciudades de la región. FOTO EL COLOMBIANO
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
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La inteligencia artificial y la transformación del panorama geopolítico están redefiniendo el mapa tecnológico global. Mientras la inteligencia artificial (IA) se consolida como una de las mayores revoluciones tecnológicas de las últimas décadas, la economía mundial avanza hacia modelos más regionalizados, obligando a los emprendedores a ser más estratégicos sobre los sectores y territorios donde desarrollan sus compañías.

En medio de ese panorama, Medellín ya se consolida como la ciudad líder en creación de startups en Latinoamérica al registrar 10,9 emprendimientos tecnológicos por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de la región, según el informe global Ecosistemas de Startups 2026 elaborado por StartupBlink.

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