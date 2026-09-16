Video | James Rodríguez debutó con asistencia en Atlético Nacional: “El capi” brilló en su regreso a Colombia

James Rodríguez llevaba 20 años sin jugar en la primera división del fútbol profesional colombiano. La última vez que había disputado un encuentro en la Liga criolla fue el 10 de septiembre del 2006, cuando visitó el estadio Centenario de Armenia en duelo entre Envigado y Deportes Quindío. El miércoles 16 de septiembre, en un estadio El Campín de Bogotá que se llenó para verlo debutar con la camiseta de Atlético Nacional, regresó al balompié cafetero. Corría el minuto 55. Rodríguez llevaba casi media hora calentando afuera de la cancha del escenario bogotano.

Durante los últimos minutos del primer tiempo James hizo estiramiento articular cerca del banco de suplentes de Nacional. Cuando iban diez del segundo tiempo, las cámaras lo enfocaron mientras se ponía una licra verde que le permitía amainar el frío de la noche capitalina, poco usual para su cuerpo que venía acostumbrado al calor del verano norteamericano y el clima primaveral de Medellín. Cuando la gente que llegó a las graderías del escenario bogotano vio que Rodríguez se levantó, ya con la camiseta 23 puesta para ingresar al terreno de juego, sacaron celulares para inmortalizar el momento: el mítico capitán de la Selección Colombia durante los últimos años regresó, por fin, al balompié local después de haber jugado su tercer Mundial cuando iban 58 minutos y reemplazó a Juan Manuel Rengifo.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

En Bogotá hubo espectáculo. No solo por el regreso de James, que se robaba todas las miradas. También por el buen partido que jugaron ambos equipos. Internacional, cuadro revelación del torneo local en el primer semestre del año, no se amainó ante la intensidad con la que salió a jugar Nacional desde el pitazo inicial. Los verdes, que tuvieron al inicio nómina alterna, se lanzaron al ataque en los primeros minutos del partido, en los que, además, tuvieron el control del balón. Sin embargo, el elenco local dio el primer golpe del juego. Corría el minuto 20 cuando Diego Duarte anotó el tanto que abrió el marcador.

Lo festejaron con locura. En Inter pensaron que aguarían la fiesta que tenía montada Nacional con el debut de su gran figura. Sin embargo, 14 minutos después de esa anotación Ian Poveda, quien se formó en el fútbol inglés y se enfrentó con James Rodríguez cuando este jugaba en el Everton –el joven era futbolista de Leeds–, marcó el tanto del empate.

El primer aporte de James Rodríguez?

El marcador estaba empatado cuando ingresó James a la cancha de El Campín. Después de los vítores por del público por su regreso, se mostró para que le entregaran el balón. Una de las primeras pelotas que tocó se le escapó de control. Sin embargo, luchó por ella y no la perdió. Desde el suelo, se la pasó a un compañeros.

La bola llegó al argentino Elias Cabrera. Este pateó desde fuera del área y anotó un golazo que puso arriba en el marcador a Nacional. Tanto el joven volante, de 23 años, como sus compañeros, festejaron con emoción. Sin embargo, la alegría del triunfo se les escapó al minuto 83 cuando, con un remate de zurda, Yojan “Papula” Garcés, marcó el tanto del empate que parecía sería el marcador final.