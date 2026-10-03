Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“Dependiendo del monto, arreglar eso”: los audios que comprometen al destituido director nacional de Bomberos

El capitán Germán Miranda Montenegro fue retirado de su cargo luego de conocerse un caso que fue calificados por el presidente como de “mayor gravedad” para la función pública.

  • Germán Miranda Montenegro fue retirado de la Dirección de Bomberos tras conocerse audios sobre un presunto caso de corrupción. FOTOS: Colprensa - Ministerio del Interior
    Germán Miranda Montenegro fue retirado de la Dirección de Bomberos tras conocerse audios sobre un presunto caso de corrupción. FOTOS: Colprensa - Ministerio del Interior
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 16 minutos
bookmark

El presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente al capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, quien apenas llevaba 26 días como director nacional de Bomberos.

Al parecer, el presidente ordenó esta medida al ministro del Interior, Rodrigo Lara, tras conocerse un caso que involucraría a Miranda Montenegro y al capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado.

En contexto: De la Espriella declara insubsistente al director nacional de Bomberos, Germán Miranda; ¿qué pasó?

El caso estaría relacionado con una presunta red de intermediación y cobro de dinero para incidir en un proceso que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación y que podría afectar a Morales.

En unos audios se escucha una conversación entre ambos funcionarios, en la que hablan sobre un proceso legal y mencionan la revisión de unas carpetas y expedientes, mientras insisten en mantener la reserva absoluta del caso. También se habla de sumas de dinero y cobros para llevar a cabo el proceso.

En los fragmentos de los audios se escucha que Miranda Montenegro llama “tonta” a una mujer y advierte que, si ella se involucra más para “joder y hurgar”, podría “enredar todo.

“Primero tenemos que ver el monto, capi... y dependiendo del monto, arreglar eso, pero ese no es de los caros porque... nos toca como 200 palos y ¿sabe qué se lo dijo a ese man? Nos cobró por bajarme un cargo”, en su voz.

Capitán Germán Andrés Miranda Montenegro. FOTO: Ministerio del Interior
Capitán Germán Andrés Miranda Montenegro. FOTO: Ministerio del Interior

En la conversación, Miranda le pide a Morales que revise “las carpetas” y las copias. “Si usted me da luz verde, entonces yo al man le digo que vaya mirando el expediente y vaya organizando”, se escucha en el audio.

“Lo hago por usted, por Envigado, que es un cuerpo de bomberos que merece siempre toda la buena imagen”, concluyó el capitán Germán sobre el “favor” que le estaría haciendo al capitán Luis Bernardo.

En la grabación concluye Miranda con lo siguiente: “No, Capi, no está jodiendo a nadie. Es el fiscal o el que deja el fiscal, y a ese hijueputa le gusta la plata. Por eso hay que evitar que le llegue a él, porque donde se lo tira y le daña su carrera y se tira el cuerpo de Bomberos. Una imputación sí me preocupa”.

“Ayúdame con eso, pero súper secreto, ¿listo? (...) Con calma, no vaya a comentar a nadie, con calma”, se oye en un apartado final sobre la conversación y la solicitud que le hizo el exfuncionario al capitán Luis Bernardo.

Abelardo de la Espriella sobre capitán Germán Andrés Miranda Montenegro

En su orden de declarar insubsistente a Miranda Montenegro, el presidente De la Espriella escribió en su cuenta de X que la actitud del exfuncionario fue de “mayor gravedad” y que no acepta en su Gobierno a miembros que carezcan de transparencia.

“La simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del Gobierno”, escribió el mandatario.

“He venido a cambiar la política para siempre. Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor: el que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la Patria y como tal lo voy a tratar. Conmigo aprenden transparencia a las buenas o a las malas”, concluyó.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué declararon insubsistente a Germán Andrés Miranda Montenegro?
Germán Andrés Miranda Montenegro fue declarado insubsistente después de que se conocieran unos audios en los que presuntamente conversa con el capitán Luis Bernardo Morales sobre un proceso en la Fiscalía, posibles pagos y gestiones relacionadas con el caso. El presidente Abelardo de la Espriella calificó la situación como de “mayor gravedad” y ordenó su salida.
¿Qué se escucha en los audios de Germán Miranda y Luis Bernardo Morales?
En los audios se escucha una conversación sobre un proceso legal, la revisión de carpetas y expedientes, posibles cobros de dinero y la necesidad de mantener el asunto en secreto. En uno de los fragmentos también se menciona una suma de aproximadamente 200 millones de pesos.
¿Quién es Luis Bernardo Morales y qué tiene que ver con los audios?
Luis Bernardo Morales es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado y aparece como interlocutor de Miranda Montenegro en los audios difundidos. Según el contenido de la conversación, Miranda le habría ofrecido ayuda relacionada con el proceso que podría afectarlo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form