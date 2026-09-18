Se reveló la discusión dentro del VAR que terminó anulando el gol de Inter ante Nacional

Los audios del VAR dejaron al descubierto la discusión que se presentó entre los árbitros encargados de revisar la jugada del gol de Inter de Bogotá ante Atlético Nacional, finalmente anulado por fuera de juego.
La acción generó polémica porque dentro de la propia cabina del VAR hubo inicialmente dos interpretaciones diferentes sobre la intervención del defensor de Nacional. Mientras Nicolás Gallo, encargado del VAR, consideraba que el jugador estaba forzado en su movimiento y que se trataba de un desvío que mantenía la posición de fuera de juego, Ariel Quintana, su asistente VAR (AVAR), entendía que había existido un juego deliberado y, por lo tanto, que el gol debía ser válido.
La discusión terminó con el llamado al árbitro central, Carlos Betancur, quien revisó las imágenes junto con su asistente Fuentes y finalmente coincidió con la interpretación de Gallo: consideró que el defensor no realizó una acción deliberada sobre el balón y que, por tanto, la posición adelantada previa debía sancionarse.