Se reveló la discusión dentro del VAR que terminó anulando el gol de Inter ante Nacional

Los audios del VAR dejaron al descubierto la discusión que se presentó entre los árbitros encargados de revisar la jugada del gol de Inter de Bogotá ante Atlético Nacional, finalmente anulado por fuera de juego. La acción generó polémica porque dentro de la propia cabina del VAR hubo inicialmente dos interpretaciones diferentes sobre la intervención del defensor de Nacional. Mientras Nicolás Gallo, encargado del VAR, consideraba que el jugador estaba forzado en su movimiento y que se trataba de un desvío que mantenía la posición de fuera de juego, Ariel Quintana, su asistente VAR (AVAR), entendía que había existido un juego deliberado y, por lo tanto, que el gol debía ser válido. La discusión terminó con el llamado al árbitro central, Carlos Betancur, quien revisó las imágenes junto con su asistente Fuentes y finalmente coincidió con la interpretación de Gallo: consideró que el defensor no realizó una acción deliberada sobre el balón y que, por tanto, la posición adelantada previa debía sancionarse.

Gallo y Quintana tuvieron criterios diferentes En el audio se escucha inicialmente a Nicolás Gallo explicar su interpretación de la jugada. “Tenemos una decisión dividida”, señala el árbitro del VAR, antes de explicar que, desde su perspectiva, el defensor de Nacional estaba “forzado en su movimiento” durante la disputa. Gallo reconstruye la acción desde la posición de fuera de juego y posteriormente analiza el contacto entre los jugadores. “Luego el defensor, forzado en su disputa, desvía el balón”, explica mientras solicita diferentes tomas de la jugada. El VAR insiste en mostrarle a Betancur un ángulo cercano para sustentar su interpretación. En esa toma, según su lectura, el jugador de Nacional llega a la disputa después de que el futbolista de Inter toca inicialmente el balón. “Cuando va por la disputa, juega el blanco y luego el verde llega por detrás. Forzado en la disputa”, explica Gallo. Sin embargo, el propio árbitro reconoce que existe una interpretación diferente dentro de la cabina. “Para Riel, es fuera de juego. Él dice que es deliberado”, se escucha en el audio. La referencia corresponde a Ariel Quintana, quien entendía que la intervención del defensor podía considerarse una acción deliberada sobre el balón y, por esa vía, podía modificar la condición de fuera de juego.

La clave estaba en determinar si hubo juego deliberado Ese fue el punto central de la revisión. La discusión no estaba únicamente en establecer dónde se encontraba el atacante en el momento del pase, sino en determinar qué tipo de intervención tuvo el defensor de Nacional. Si el toque del defensor era considerado una acción deliberada, la posición inicial del atacante podía dejar de ser sancionable. Si, por el contrario, se trataba de un desvío producido durante una disputa y sin una acción deliberada de jugar el balón, el fuera de juego debía mantenerse. Gallo tenía clara su interpretación. “Para mí está forzado en su movimiento, es como si saltara por el balón”, argumentó. Después de revisar las imágenes, pidió que se escuchara también la opinión de Fuentes, asistente de Betancur. “Decime, Fuentes, para ti, si es deliberado o está forzado en su movimiento”. La respuesta fue coincidente con la del VAR. “Para mí está forzado en los movimientos”, respondió Fuentes. Betancur termina coincidiendo con el VAR Con esa interpretación, la decisión comenzó a tomar forma. Gallo volvió a la posición inicial del atacante y pidió que se trazara nuevamente la línea del fuera de juego. “Estamos de acuerdo que es fuera de juego entonces”, preguntó. “Sí”, respondió su interlocutor. El VAR volvió a congelar la imagen en el momento del contacto del jugador de Inter con el balón y pidió establecer la línea correspondiente. “Estamos de acuerdo, te la voy a congelar en el punto de contacto del blanco, línea”. La revisión terminó estableciendo que el futbolista se encontraba en posición adelantada. “Y ahí es donde está en posición de fuera de juego”, concluye Gallo. De esta manera, después de revisar la jugada, Carlos Betancur terminó anulando el tanto de Inter de Bogotá. Una decisión que generó una discusión interna Los audios muestran que no hubo una interpretación unánime desde el primer momento. La particularidad de la revisión estuvo en que Gallo y Quintana partieron de criterios diferentes sobre la naturaleza de la intervención del defensor. Gallo consideraba que estaba forzado en su movimiento y que se trataba de un desvío; Quintana entendía inicialmente que la acción podía ser considerada un juego deliberado. Finalmente, la interpretación que prevaleció fue la primera. Betancur y Fuentes determinaron que el defensor estaba forzado por la disputa, por lo que su contacto con el balón no modificaba la posición de fuera de juego del atacante. Así, el gol quedó invalidado.