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Ayudas tras el terremoto no han llegado a comunidades indígenas de Risaralda, según denuncia

El gobernador de la comunidad indígena Karedúa aseguró que hay 50 familias afectadas por el terremoto en su territorio. Además, ahora no tienen acceso al agua que les permite alimentar los cultivos de plátano.

  • La denuncia fue hecha por el líder indígena, Julio César Niaza. FOTO: REDES SOCIALES.
    La denuncia fue hecha por el líder indígena, Julio César Niaza. FOTO: REDES SOCIALES.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 54 minutos
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Julio César Niaza, gobernador de la comunidad indígena Karedúa, en el municipio de La Celia (Risaralda) hizo un llamado urgente al país: según su denuncia, no ha llegado ningún tipo de ayuda humanitaria a su territorio tras el terremoto de 7.4 que afectó la región. En el caso de los Karedúa, más de 30 viviendas tuvieron afectaciones y 50 familias fueron afectadas directamente.

“La situación con el terremoto afectó a toda la comunidad. Por ahora no tenemos ninguna ayuda humanitaria municipal, departamental, ni internacional. Tengo como 50 familias afectadas en el resguardo, pero los bomberos tampoco han venido para hacer un reporte”, dijo Niaza, en concreto.

“En general somos 200 habitantes. Nuestras casita son de esterilla y cayeron al suelo con el terremoto. El resguardo no tiene recursos. No tenemos suficiente tierra para volver a trabajar. Por el momento no hay ayuda humanitaria”, agregó.

Lea también: Así se vivió el sacudón en San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto

Según su testimonio, las viviendas no fueron las únicas estructuras afectadas. El acceso a agua potable quedó bloqueado, dificultando la alimentación, aseo y economía de la comunidad, puesto que no hay suficiente agua para alimentar los cultivos de plátano que les sirven como sustento.

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