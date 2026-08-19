Ayudas tras el terremoto no han llegado a comunidades indígenas de Risaralda, según denuncia

Julio César Niaza, gobernador de la comunidad indígena Karedúa, en el municipio de La Celia (Risaralda) hizo un llamado urgente al país: según su denuncia, no ha llegado ningún tipo de ayuda humanitaria a su territorio tras el terremoto de 7.4 que afectó la región. En el caso de los Karedúa, más de 30 viviendas tuvieron afectaciones y 50 familias fueron afectadas directamente.

“La situación con el terremoto afectó a toda la comunidad. Por ahora no tenemos ninguna ayuda humanitaria municipal, departamental, ni internacional. Tengo como 50 familias afectadas en el resguardo, pero los bomberos tampoco han venido para hacer un reporte”, dijo Niaza, en concreto.

“En general somos 200 habitantes. Nuestras casita son de esterilla y cayeron al suelo con el terremoto. El resguardo no tiene recursos. No tenemos suficiente tierra para volver a trabajar. Por el momento no hay ayuda humanitaria”, agregó.

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Según su testimonio, las viviendas no fueron las únicas estructuras afectadas. El acceso a agua potable quedó bloqueado, dificultando la alimentación, aseo y economía de la comunidad, puesto que no hay suficiente agua para alimentar los cultivos de plátano que les sirven como sustento.

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