Así se vivió el sacudón en San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto

“Nosotros también somos Chocó, somos Colombia. Por favor, necesitamos que no nos olviden”. Ese fue el llamado que extendieron los habitantes de San José del Palmar, en Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente al occidente del país. En contexto: Cinturón de Fuego del Pacífico: Colombia está en la región donde ocurren el 90% de los terremotos del mundo Es un municipio pequeño, con unos 5.800 habitantes. Aunque parece un milagro, la buena noticia es que el alcalde, León Fabio Marín, aseguró que no hay víctimas mortales en la zona urbana. Sin embargo, los daños y las necesidades no son menores. Durante los primeros días de la emergencia, la localidad permaneció aislada, sin suministro eléctrico, con graves daños materiales, sin agua potable y con dificultades para el acceso por vía terrestre. Al menos 400 viviendas quedaron con daños estructurales graves y otras 40 se derrumbaron por completo. En entrevista con Noticias Caracol, Leidy Castillo, una comerciante del municipio, relató los momentos de angustia que vivieron los habitantes. “Veíamos cómo todo se agrietaba, los pisos se hundían; las paredes caían”, narró.

Pero el miedo mayor todavía no se ha ido: el de quedar olvidados. La única carretera que comunica al municipio con otras zonas del país había quedado bloqueada por deslizamientos y escombros tras el terremoto. Los pocos alimentos e insumos de aseo que pudieron llegar inicialmente fueron transportados gracias a helicópteros dispuestos por las autoridades, que realizaron entregas periódicas. “Necesitamos que el Gobierno nos ayude, nos apoye, nos brinde esa atención que verdaderamente necesitamos”, añadió Castillo. La emergencia también se extiende a la zona rural del municipio. Allí persisten problemas de señal y comunicación, lo que ha dificultado conocer con precisión el estado de las comunidades. Además, los caminos que permanecen habilitados son largos y de difícil tránsito. Le puede interesar: Hermanos perdieron a su madre, abuela y hermano en terremoto de Venezuela; llegaron a Cali y días después repitieron la tragedia La personera municipal, Helen Johana Cuero, logró publicar un video al día siguiente del terremoto en el que explicó que, aunque no se habían registrado víctimas mortales, sí existían graves afectaciones en la salud mental de la población.

“Durante el fin de semana también tuvimos graves alteraciones al orden público, eso hace que la situación de nuestra comunidad no sea la mejor”, señaló. Cuero explicó que las autoridades avanzaban en el censo de personas afectadas, pero advirtió que todavía faltaba registrar buena parte de las afectaciones en las zonas rurales debido a la falta de señal. También alertó sobre la necesidad de agua potable. “Ya veníamos con racionamiento con las afectaciones del fenómeno de El Niño”, agregó.

A las dificultades de comunicación y acceso se suma la falta de elementos básicos para atender una emergencia de esta magnitud. Cristian Murillo, profesor del municipio, hizo un llamado a las entidades nacionales y departamentales para que envíen ayuda. “Hemos tenido afectaciones no solo en el casco urbano sino también en las zonas rurales, en las instituciones educativas; es fundamental el agua potable, elementos de aseo personal, elementos de primeros auxilios y ropa, cobijas”, señaló.

El docente también puso el foco en una dificultad que, según dijo, no es nueva para San José del Palmar: la falta de recursos y de infraestructura para responder ante emergencias. “Eventos como estos nos hacen ver la necesidad que tiene el municipio (...) las entidades no cuentan con elementos para brindar una ayuda a la gente (...) desde hace muchos años también hemos tenido problemas con las vías”, afirmó.

Reabren la única vía

La dificultad para llegar a San José del Palmar quedó en evidencia durante la emergencia. Apenas el miércoles, dos días después del terremoto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, logró llegar al municipio, después de que la única vía de acceso permaneciera completamente bloqueada por los derrumbes.

El Ministerio de Transporte ayer logró habilitar el paso, aunque de manera precaria. Se trata de un tramo estrecho, sin pavimentar y de un solo carril, por el que apenas puede transitar un camión. Aunque pertenece al Chocó, su principal acceso terrestre se realiza desde el norte del Valle del Cauca, desde Cartago. Además, no cuenta con una conexión terrestre directa con Quibdó. La situación llevó a que las autoridades buscaran alternativas para mantener la comunicación con el epicentro del terremoto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó también ayer equipos Starlink para restablecer la conectividad y garantizar una comunicación permanente con San José del Palmar, fundamental para reportar daños y coordinar la atención de la emergencia. Semanas antes del terremoto, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre las precarias condiciones de la infraestructura sanitaria y las limitaciones de recursos para atender situaciones de emergencia. Según el alcalde, San José del Palmar contaba con un fondo para la gestión del riesgo de poco más de $32 millones. Quienes han logrado llegar al municipio han encontrado una población que, además de enfrentar los daños materiales, reclama atención y acompañamiento. Una de las periodistas que consiguió arribar fue Rossy Lemos, de RCN, oriunda del Chocó. “No tenemos agua, no tenemos energía, no tenemos señal, la señal es intermitente. Las vías de acceso están tapadas”, le dijo una de las víctimas. Otro vecino denunció las dificultades que enfrenta el cuerpo de bomberos local: “Hoy el cuerpo de bomberos no cuenta con herramientas, no cuenta con un carro para transportarse”. En San José del Palmar la emergencia sigue teniendo un rostro particular: el temor de que la atención nacional se concentre en otros lugares y sus necesidades queden relegadas.

Un llamado a los turistas: “No cancelen”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pidió a los turistas mantener sus planes de viaje al departamento durante la temporada de avistamiento de ballenas en el Pacífico. Aunque el terremoto afectó a 29 de los 31 municipios del Chocó, zonas turísticas como Nuquí, Bahía Solano y Juradó no registraron daños de la misma magnitud y sus hoteles y aeropuertos continúan en operación. “Si tenía programación, reserva, en la temporada de ballenas, no lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”, señaló Córdoba. Justamente, agosto y septiembre son los meses de mayor avistamiento de ballenas. Por ello, la gobernadora pidió que el terremoto no afecte las actividades económicas derivadas de esta temporada, mientras la emergencia se concentra en municipios como San José del Palmar, Quibdó, Istmina, Sipí y Litoral de San Juan. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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