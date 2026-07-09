Balacera en Medellín: funcionario del Inpec quedó herido tras intentar recuperar objetos robados en Robledo

Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec ) y otro hombre resultaron heridos durante un intercambio de disparos ocurrido en el barrio Robledo Miramar, en el noroccidente de Medellín.
El hecho se registró en un establecimiento ubicado en la carrera 79 # 91B-29, cuando el servidor, de 30 años y vestido de civil, acudió al lugar con el propósito de recuperar varios elementos que, según la información preliminar de las autoridades, habían sido hurtados a su compañera sentimental. En medio de la situación, fue abordado por personas armadas, lo que dio paso al enfrentamiento con armas de fuego.