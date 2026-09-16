¡Soy el mejor! De Lamine a Mbappé, la carrera por los votos del Balón de Oro

Puede variar la forma, pero el fondo es idéntico: ¡Vótame, soy el mejor! De Kylian Mbappé a Lamine Yamal, los favoritos al Balón de Oro se han lanzado a una intensa y extraña campaña mediática por ganar votos a 40 días del máximo galardón individual.
Esta situación es relativamente reciente en un deporte colectivo en el que hasta hace unos años el gran premio individual pasaba desapercibido hasta que tocaba entregarlo. En ocasiones se filtraba antes una sesión de fotos o el viaje a París del ganador.