El balón de Lothar Matthäus que sobrevivió al terremoto y será subastado por Juliana Giraldo

Un balón firmado por el campeón del mundo Lothar Matthäus sobrevivió al terremoto que afectó a Pereira el pasado 10 de agosto. Ahora, el objeto que durante años acompañó a un periodista y creador de contenido será subastado para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de la casa de los padres de la deportista Juliana Giraldo. La iniciativa hace parte de la subasta organizada por Somos la Titular, que se realizará el próximo 3 de octubre, de manera presencial y virtual. Entre los artículos que serán puestos a disposición está este balón, cuya historia comenzó hace nueve años, cuando Juan Molina, uno de los fundadores de Relatos de Gambeta, entrevistó a Matthäus en un evento organizado por la Bundesliga. Como recuerdo de aquel encuentro, recibió un balón firmado por la leyenda alemana, campeón del mundo con Alemania en 1990.

Desde entonces, el objeto se convirtió en una de sus pertenencias más preciadas y permaneció durante años en su habitación, en un apartamento del edificio Invico, en Pereira. También apareció en algunos de los videos que grababa para su canal.

¿Cómo sobrevivió el balón?

Todo cambió el 10 de agosto de 2026. En cuestión de segundos, el terremoto provocó el colapso de los pisos superiores del edificio Invico, una construcción tradicional de Pereira que quedó inhabitable. El balón permaneció atrapado en el apartamento del cuarto piso junto con otros objetos y recuerdos de la familia. Conozca: “No saben lo feliz que estoy”: Jackson Martínez durante su presentación con el DIM en el Atanasio Durante los días siguientes hubo incertidumbre por las versiones que circulaban sobre el futuro de la edificación. Casi diez días después, la familia pudo regresar de manera gradual para recuperar algunas de las pertenencias que habían quedado intactas. Entre ellas estaba el balón firmado por Matthäus. Ahora, ese objeto volverá a cambiar de manos, pero con un propósito distinto. Relatos de Gambeta decidió sumarlo a la subasta de Somos la Titular para contribuir a la reconstrucción de la casa de los padres de Juliana Giraldo, deportista risaraldense y número uno de Colombia en bádminton en las categorías de individual y dobles femenino.

Giraldo, de 22 años, tiene además como objetivo representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En 2025 consiguió el ascenso a la División de Honor del bádminton español con el Huesca y fue reconocida como la mejor jugadora del certamen, después de ganar 20 de los 22 partidos que disputó. Mientras Juliana continúa con su preparación deportiva, sus padres buscan reconstruir la vivienda que perdieron tras el terremoto. Ellos han contado que les tomó 17 años construirla y que ahora esperan recuperar parte de ese esfuerzo.

La subasta busca reunir recursos para levantar nuevamente la casa y apoyar a la deportista para que pueda continuar con su proyecto deportivo. El evento tendrá lugar el 3 de octubre en Beer Bar, en Mall Plaza de Bogotá, con participación presencial y virtual. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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