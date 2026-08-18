Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

La compañía cervecera Bavaria confirmó este martes 18 de agosto la destinación de $12.000 millones de pesos para conformar un fondo de ayuda, ejecutado en articulación con el ‘Plan de Reconstrucción para Comerciantes y Microempresarios’ liderado por el Gobierno Nacional.
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De esta manera, cerca de tres mil quinientos pequeños negocios locales que quedaron sin operar tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto tendrán un respaldo monetario para reabrir sus puertas.
La iniciativa busca que tenderos, pequeños comerciantes y emprendedores retomen su actividad económica y aceleren la reapertura de sus establecimientos para dinamizar la recuperación en las zonas afectadas.