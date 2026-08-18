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Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto

El presidente De la Espriella confirmó el monto de la donación.

  • Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para la reconstrucción tras la tragedia. FOTO: Colprensa
    Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para la reconstrucción tras la tragedia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 39 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella informó este martes que el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, donaron $200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país por el terremoto.

“Les agradezco profundamente su generosidad, su aporte y su solidaridad en este momento de tanta complejidad para nuestra Patria. Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X

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