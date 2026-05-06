¿Qué significan los misteriosos parches en las orejas de los jugadores del Bayern?

En la previa del decisivo duelo de semifinales entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, una curiosa imagen llamó la atención de la prensa europea. Varios jugadores del conjunto alemán lucían pequeños trozos de cinta adhesiva en sus orejas, lo que llevó al diario L’Équipe a plantear una pregunta intrigante: ¿qué se esconde detrás de estos discretos parches?
Lejos de tratarse de una moda o de una solución para proteger pendientes —como podría sugerir el caso de Alphonso Davies, quien lo lleva solo en una oreja—, la respuesta es mucho más sofisticada. Se trata de una innovadora técnica médica orientada a la prevención de lesiones.
El método consiste en extraer pequeñas muestras de sangre del lóbulo de la oreja antes e incluso durante los entrenamientos. Estas muestras permiten medir en tiempo real dos indicadores clave: el lactato y la creatina quinasa. Gracias a estos datos, el cuerpo técnico puede evaluar con precisión el nivel de fatiga muscular y el estrés físico de cada jugador.