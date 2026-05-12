Atlético Nacional lanza nueva tarjeta oficial con dale!: beneficios, cashback y experiencias para hinchas

Mientras miles de aficionados se preparan para acompañar este martes a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, el club antioqueño anunció una nueva alianza comercial y financiera con Dale!, billetera digital del Grupo Aval, con la que busca fortalecer la relación con sus hinchas a través de beneficios, descuentos y experiencias exclusivas.
El lanzamiento de la tarjeta oficial del equipo llega en una jornada clave para los verdolagas, que esta noche enfrentarán a Internacional de Bogotá por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay-1 2026. Nacional llega con ventaja de 2-1 en la serie tras imponerse en la capital con goles de Juan Manuel Rengifo y un autogol del portero Simón Zapata.
La nueva tarjeta, presentada oficialmente este 12 de mayo, permitirá a los aficionados acceder a descuentos en boletería, tiendas oficiales, escuelas deportivas y experiencias VIP relacionadas con el club. Además, los primeros 500 usuarios que soliciten la tarjeta física recibirán un cashback de $27.000, equivalente al valor de expedición del plástico.