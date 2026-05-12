Atlético Nacional lanza nueva tarjeta oficial con dale!: beneficios, cashback y experiencias para hinchas

Mientras miles de aficionados se preparan para acompañar este martes a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, el club antioqueño anunció una nueva alianza comercial y financiera con Dale!, billetera digital del Grupo Aval, con la que busca fortalecer la relación con sus hinchas a través de beneficios, descuentos y experiencias exclusivas. El lanzamiento de la tarjeta oficial del equipo llega en una jornada clave para los verdolagas, que esta noche enfrentarán a Internacional de Bogotá por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay-1 2026. Nacional llega con ventaja de 2-1 en la serie tras imponerse en la capital con goles de Juan Manuel Rengifo y un autogol del portero Simón Zapata. La nueva tarjeta, presentada oficialmente este 12 de mayo, permitirá a los aficionados acceder a descuentos en boletería, tiendas oficiales, escuelas deportivas y experiencias VIP relacionadas con el club. Además, los primeros 500 usuarios que soliciten la tarjeta física recibirán un cashback de $27.000, equivalente al valor de expedición del plástico.

Los primeros usuarios que soliciten la tarjeta física de Atlético Nacional recibirán cashback y podrán participar por camisetas oficiales y experiencias especiales. FOTO: dale!.

La nueva tarjeta, presentada oficialmente este 12 de mayo, permitirá a los aficionados acceder a descuentos en boletería, tiendas oficiales, escuelas deportivas y experiencias VIP relacionadas con el club. Además, los primeros 500 usuarios que soliciten la tarjeta física recibirán un cashback de $27.000, equivalente al valor de expedición del plástico. Lea aquí: Video | Juan Camilo “Cucho” Hernández marcó golazo con el que Betis clasificó a Champions, ¿convencerá a Lorenzo para ir al Mundial? Marcela Jácome, líder de desarrollo de negocios de dale!, explicó que la iniciativa hace parte de una estrategia que la compañía viene desarrollando desde hace más de un año con varios equipos del fútbol colombiano. “Queremos que el hincha no solamente viva el equipo durante los partidos, sino que también se sienta identificado en su día a día. Esta tarjeta es una forma de apoyar al club, acceder a beneficios y fortalecer esa conexión emocional con Atlético Nacional”, señaló.

¿Qué es dale!?

De acuerdo con la vocera, dale! es la billetera digital del Grupo Aval y compite en el mercado de plataformas financieras digitales junto a aplicaciones como Nequi y Daviplata. Actualmente cuenta con más de 4,5 millones de usuarios en Colombia y busca ampliar su presencia entre el público joven y las nuevas generaciones de aficionados al fútbol. Uno de los puntos destacados de la alianza es que la tarjeta podrá ser solicitada por personas desde los 12 años, lo que, según la compañía, apunta a fomentar la inclusión y educación financiera entre los jóvenes hinchas.

Además del cashback inicial, la campaña contempla premios para los usuarios que más utilicen la tarjeta. Entre ellos se encuentran cinco camisetas oficiales firmadas por jugadores del club y otras 25 camisetas adicionales para quienes cumplan metas de facturación. La empresa también confirmó que este martes tendrá presencia en el Atanasio Girardot con puntos de activación para acompañar a los aficionados interesados en descargar la aplicación y solicitar la tarjeta. “Atlético Nacional era uno de los equipos con los que queríamos trabajar desde hace tiempo por la magnitud de su hinchada. Nuestro objetivo es llegar a esos más de 15 millones de aficionados que tiene el club en todo el país”, agregó Jácome.

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