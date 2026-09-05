Murió Beatriz Ardila Lülle a los 93 años, hermana del empresario Carlos Ardila Lülle

La muerte de Beatriz Ardila Lülle de Beltrán Harker fue conocida este sábado 5 de septiembre. La mujer, hermana del empresario Carlos Ardila Lülle, murió en Bogotá a los 93 años. Nacida en Bucaramanga, mantuvo durante buena parte de su vida vínculos con la vida social de la ciudad y con distintos espacios de Santander.
Beatriz Ardila Lülle fue hija de Carlos Julio Ardila Durán, empresario de origen socorrano, y Emma Isabel Lülle. Creció junto a sus hermanos Isabel Ardila Lülle y Carlos Ardila Lülle, quien con el paso de los años desarrolló una trayectoria en el sector empresarial colombiano y estuvo al frente de la Organización Ardila Lülle.
En el ámbito familiar, estuvo casada con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien tuvo cinco hijos, quienes le sobreviven junto con los demás integrantes de su familia.
Aunque perteneció a una familia vinculada al sector empresarial del país, su vida en Santander también estuvo relacionada con su presencia en diferentes espacios sociales de Bucaramanga. Allí mantuvo vínculos con familias, organizaciones y personas de distintos sectores, una relación que se extendió durante varias décadas.