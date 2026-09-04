¡Cayó en la mentira! Así fue el engaño fraguado por el FBI que permitió ubicación final de “Bendito Menor” y otros detalles del operativo

El rumor de una traición interna en su organización, el uso de un dron extranjero de alta tecnología y la participación de una agencia estadounidense en la búsqueda final fueron los factores determinantes para darle fin a la cacería de Naín Andrés Pérez Toncel (“Bendito Menor”), el jefe de la organización criminal “los Pachenca” en La Guajira.
Fuentes cercanas a la Operación Centinela de la Patria le contaron a EL COLOMBIANO que la Dijín y la Dipol de la Policía estaban tras la ubicación del delincuente gracias a una fuente humana, que lo ubicó en la zona urbana de Riohacha, compuesta por varios vecindarios.
Los agentes tenían desplegados en la ciudad un par de drones VTOL Vector, para tareas de reconocimiento desde aire, pero todavía no tenían la ubicación exacta de la vivienda, lo que podría facilitar el escape de su objetivo si se arriesgaban a incursionar en una zona muy amplia.
Entérese: Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido