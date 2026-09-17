Bernie Moreno se reunió con embajadora Araújo: “relación va a estar mejor que nunca”, dice tras descertificación de Colombia

La apretada agenda que ha tenido esta semana la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, sumó una reunión que sirve para leer el nuevo tono de la relación entre Bogotá y Washington: un encuentro con el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, uno de los parlamentarios estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump. Desde la residencia de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Moreno y Araújo enviaron un mensaje conjunto en el que destacaron el nuevo momento de las relaciones entre ambos países. “Es un día nuevo aquí para Colombia en los Estados Unidos”, señaló Moreno, quien agregó que la relación entre Estados Unidos y Colombia “nunca va a estar mejor” como a partir de hoy y en adelante.

Lea también: Trump, a pesar del cambio de gobierno, no certificó al país en la lucha antidrogas, ¿por qué? El mensaje se conoce al día siguiente de la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas, una medida que, según explicó el presidente Donald Trump, estuvo relacionada con el desempeño del país entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, periodo que en su mayoría correspondió al gobierno de Gustavo Petro. Trump sostuvo que durante ese tiempo hubo un “incumplimiento demostrable” en el tema de la lucha contra las drogas. Al mismo tiempo, destacó que los colombianos habían elegido a un nuevo presidente que, según dijo, prometió liderar una campaña agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína. “Los colombianos tomaron la decisión valiente de elegir a un presidente que ha prometido liderar una campaña agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína que llegaron a niveles bajo las políticas socialistas fallidas de su predecesor”, dijo Trump al anunciar la decisión. En esa misma línea se pronunció en su anuncio conjunto Moreno, quien resaltó el hecho de que Abelardo de la Espriella llegara a la presidencia de Colombia. Por su parte, Araújo reiteró que ese cambio de tono debe traducirse en hechos y puso sobre la mesa asuntos como la reconstrucción tras la emergencia provocada por el terremoto y la seguridad.

La explicación de Colombia a la descertificación

Tras conocerse la decisión de Estados Unidos, Araújo aseguró que la medida tenía relación con los hechos del gobierno anterior. “Es el claro resultado del desgobierno de los últimos cuatro años. Desde el primer día, el gobierno de De la Espriella ha adoptado acciones concretas para restablecer la seguridad, fortalecer la calidad del Estado, enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, aseguró la embajadora. Aunque la descertificación representa un mensaje de Washington sobre la política antidrogas de Colombia, Estados Unidos decidió mantener una excepción por interés nacional, al igual que ocurrió el año pasado; es decir, al país le seguirán llegando recursos para atender la situación. La certificación, de todas formas, es relevante para el país porque envía un mensaje sobre la relación bilateral.

Más recursos para seguridad

De hecho, esta misma semana se conoció un anuncio del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos que apunta a mantener la cooperación en materia de seguridad. La dependencia, liderada por Marco Rubio, informó sobre el cambio de destinación de US$52 millones de ayuda militar que inicialmente estaban dirigidos a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak y que ahora serán destinados a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia. La reasignación hace parte de una estrategia de Estados Unidos para concentrar sus esfuerzos en el hemisferio occidental. Según explicó el Departamento de Estado, estos recursos estarán destinados a combatir el narcoterrorismo. Se trata de recursos del Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), fondos que Estados Unidos entrega a países socios para financiar equipos y entrenamiento militar que imparte ese país. La decisión adquiere especial relevancia después de la visita de Rubio a Colombia, donde la semana pasada también se habló de la cooperación en seguridad. Y es que en Barranquilla, Rubio señaló que se está discutiendo cómo serán asignados los recursos para la seguridad en Colombia; es decir, a qué necesidades específicas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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