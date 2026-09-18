Biassini Segura responde a acusaciones por supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija: “Nunca la he besado en la boca”

El reconocido actor Biassini Segura está envuelto en una polémica por un video difundido en redes sociales donde al parecer tiene muestras “inadecuadas” de afecto con su hija al tratar de besarle la boca. El artista anunció acciones legales en contra del creador de contenido que difundió las imágenes.
La polémica surgió por un video que subió a sus plataformas el creador de contenido Eduardo Benavides, donde se observa al actor jugando con su hija menor cerca de la zona de maquillaje de una grabación en la que participa.
Benavides acusó en su publicación que Segura al parecer intentó besar a la menor en la boca en aproximadamente 20 ocasiones durante cerca de una hora de observación. En el video solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) e inclusive etiquetó al presidente, Abelardo de la Espriella.