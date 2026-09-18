Biassini Segura responde a acusaciones por supuestas muestras inapropiadas de afecto con su hija: “Nunca la he besado en la boca”

El reconocido actor Biassini Segura está envuelto en una polémica por un video difundido en redes sociales donde al parecer tiene muestras “inadecuadas” de afecto con su hija al tratar de besarle la boca. El artista anunció acciones legales en contra del creador de contenido que difundió las imágenes. La polémica surgió por un video que subió a sus plataformas el creador de contenido Eduardo Benavides, donde se observa al actor jugando con su hija menor cerca de la zona de maquillaje de una grabación en la que participa. Benavides acusó en su publicación que Segura al parecer intentó besar a la menor en la boca en aproximadamente 20 ocasiones durante cerca de una hora de observación. En el video solicitó la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) e inclusive etiquetó al presidente, Abelardo de la Espriella.

En la grabación se difuminó el rostro de la niña, pero la cara de Biassini Segura quedó reconocible, lo que provocó su rápida identificación por parte de internautas, quienes comenzaron a comentar el video.

Ante el alcance que tuvo la publicación, el actor que cuenta con 359 mil seguidores en Instagram y que también crea contenido para redes sociales publicó un comunicado pronunciándose ante las acusaciones. Lea también: ¿Quién es el niño? El secreto de Crepes & Waffles que custodia como la receta de Coca-Cola

“Mi relación con mis hijas es sana, es de amor, respeto, cuidado. Siempre ha sido así. Jamás le he besado ni le besaría la boca a mis hijas. Eso nunca lo he hecho”, contó el artista. “Yo nunca he besado en la boca a mi hija, no lo haría”, subrayó.

En su comunicado, Segura dio detalles de lo que estaba haciendo ese día en el sector de Pontevedra, en Bogotá, donde fue grabado por el creador de contenido. “Mientras la mamá entraba a maquillaje con mi hija mayor, yo me quedé afuera con mi hija menor porque quería jugar. Estuvimos jugando en el parque cercano de la locación de grabación, compartiendo como cualquier padre lo hace con su hija”, destacó.

El actor aclaró que en ese momento también se encontraba la madre de sus hijas, la actriz Ana María Aguilera, quien también hacía parte de las grabaciones y que las imágenes mostradas por el creador de contenido están sacadas de contexto. “En este video se encuentra difuminado el rostro de mi hija, por lo que sobre el hecho se genera duda, polémica”, aludió.

Segura afirmó que ese día, agentes de la policía se le acercaron porque recibieron llamadas de un supuesto comportamiento inapropiado, por lo que la madre salió con documentos de identidad de la niña. “La Policía verificó nuestras identidades y confirmó que todo estaba en absoluto orden y que no se estaban vulnerando los derechos de la menor”, aclaró.

“Y a pesar de que las autoridades ya habían confirmado ese día en el lugar que todo era normal, anoche este creador de contenido publicó el video con la imagen manipulada, difuminada, editada y sin el contexto real de lo ocurrido”, expresó el actor, quien acusando de haberse sentido vulnerado en su imagen pública y profesional, anunció que iniciará acciones legales que correspondan.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En su comunicado, el actor dejó claro que, al estar todo en orden, sobre él “no se abrió ninguna investigación, no existe denuncia formal, no hay proceso alguno en curso”. Siga leyendo | Indignación en Risaralda por brutal “castigo” a dos niños: los dejaron durmiendo en una ventana Preguntas y respuestas