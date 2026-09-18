¡Pilas con el carné! Medellín habilita más de 80 puntos de vacunación gratuita este fin de semana

Medellín tendrá este viernes 18 y sábado 19 de septiembre una nueva jornada de vacunación gratuita, con más de 80 puntos habilitados en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad.
La jornada hace parte de la Jornada Nacional de Vacunación y permitirá acceder sin costo a los biológicos incluidos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), además de otras vacunas disponibles de acuerdo con la edad, las condiciones de salud y los antecedentes de cada persona.
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Una de las novedades de esta jornada será la Vacunatón Nocturna, programada para este viernes 18 de septiembre. Los puntos habilitados tendrán atención en horario extendido, entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, con el propósito de facilitar el acceso a quienes por sus horarios laborales o académicos no pueden acudir durante el día.