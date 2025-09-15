Bolsonaro dejó prisión domiciliaria para un examen médico tras condena por golpismo

Autorizado por la justicia, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro abandonó este domingo de la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliar para realizarse un procedimiento médico, en su primera salida, luego de ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.
Le puede interesar: La génesis de la condena de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿qué sigue?
Bolsonaro, de 70 años, llegó al hospital DF Star de Brasilia sobre las 08:00 locales (11:00 GMT) escoltado por varios policías armados, constataron reporteros de la AFP. No se dirigió a la prensa ni a decenas de simpatizantes que lo esperaban en el lugar con banderas de Brasil.
Allí le extraerán dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una “neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel”, según un informe médico. El procedimiento es ambulatorio y debe durar pocas horas.