EPS intervenidas siguen con pérdidas billonarias y Nueva EPS lleva 2 años sin estados financieros

Los problemas del sistema de salud están en sus cimientos, no en la superficie: eso dictaminó el último informe de Así Vamos en Salud, una organización que le hace seguimiento y acompañamiento al sector en el país. Para su diagnóstico de 2025 revisaron datos de la Superintendencia de Salud, entidad pública encargada de hacerle inspección, vigilancia y control a las entidades promotoras de salud (EPS) e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
El problema financiero es crítico: los números están en rojo. Para el cierre del año pasado, las EPS reportaron un patrimonio negativo de $16,86 billones, quedando en una situación de insolvencia estructural. Es decir, ni siquiera liquidando las entidades se lograría conseguir el dinero para pagar las deudas.
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A ese panorama se suman otros indicadores que refuerzan la gravedad del deterioro. El informe advierte que no se trata solo del patrimonio negativo, sino de un conjunto de señales que muestran un desbalance: el sistema gasta sistemáticamente más de lo que recibe por parte del Estado.
Hoy, por cada $100 que ingresan a las aseguradoras, se requieren cerca de $109 para cubrir la atención en salud de sus afiliados, una brecha que se ha venido ampliando con el tiempo. Ese desfase se refleja en la siniestralidad —ingresos versus gastos—, que alcanzó el 109 % en 2025. En la práctica, esto implica que la operación es deficitaria por definición. A la par, el endeudamiento ha crecido de forma sostenida desde 2021, mientras las pérdidas operacionales se acumulan, profundizando la fragilidad financiera del sistema.