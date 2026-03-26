James Rodríguez jugó por “contrato” ante Croacia, mientras Juanfer pide pista para ser titular contra Francia

Tenía que jugar. El contrato del partido amistoso entre Colombia y Croacia decía que, por el negocio, James Rodríguez, Luis Díaz y Luka Modric debían sumar minutos en la cancha del estadio Camping World de Orlando, Florida. En enero, cuando se confirmaron los encuentros, se estableció esa condición. Para entonces se pensaba que el capitán de la Selección Colombia llegaría con ritmo de competencia a los duelos amistosos de la doble fecha Fifa de marzo. Sin embargo, no fue así. El “10” cafetero recién firmó contrato con Minnesota United de la MLS de Estados Unidos a inicios de febrero y debutó el 15 de marzo, en la derrota 6-0 de su equipo contra Vancouver, en Canadá. James, además, sumó algunos minutos en el empate sin goles entre su equipo y el Seattle Sounders.

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, Rodríguez solo había disputado antes del inicio del partido frente a Croacia 39 minutos –pueden ser cerca de 45 con las adiciones de los encuentros que jugó–, en lo que va del 2026. Por eso sorprendió a muchos cuando apareció en la nómina titular del seleccionado colombiano en el duelo del jueves. Es bien sabido que, cuando se pone la camiseta Tricolor, James encuentra su mejor versión. Antes de la Copa América del 2024 solo jugó 8 partidos con el Sao Paulo brasileño y después resultó ser el mejor jugador del torneo en el que Colombia fue finalista contra la Argentina de Messi.

No obstante, ponerlo de inicialista ante los croatas fue una decisión arriesgada de Lorenzo. El volante cucuteño, de 34 años, es uno de los líderes del camerino criollo. También es, sin duda, una de las figuras que más quieren los aficionados. En las tribunas de Florida se vieron, por ejemplo, carteles que decían su nombre y mensajes como “te amamos”. Sin embargo, en lo deportivo, el futbolista no mostró su mejor nivel. Es verdad que, en general, a la Selección le costó en pasajes del partido romper el cerco defensivo que armaron los croatas y, por eso, James no logró brillar con lo que mejor sabe hacer: filtrar balones, poner pases largos.

No obstante, esa función la cumplió, de mejor manera, el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, quien ingresó cuando iban 72 minutos, en reemplazo de Jhon Arias. En los casi 20 minutos que tuvo en cancha, el futbolista de River Plate de Argentina dejó buenas sensaciones: quedó la sensación de que pudo ser inicialista.

¿Juanfer será titular contra la Selección de Francia?

En su club, Juanfer vive la cara opuesta de la moneda a lo que pasa con James. Hasta el momento, el volante nacido en Medellín ha disputado 567 minutos en lo que va del 2026 en los 10 encuentros que jugó con su club. En ellos anotó tres goles y dio un par de asistencias.

Se ve lleno de confianza. Cuando ingresó en el amistoso, minutos antes de que entrara Luka Modric –lo metieron cuando iban 80–, le cambió la cara a la Selección Colombia: logró poner pases filtrados y largos que rompieron las líneas de la defensa croata. Incluso, un par de ocasiones casi terminan en gol de Jhon Córdoba. Sin embargo, no se puede desconocer que los espacios que encontró Quintero fueron, en parte, consecuencia de que cuando Luis Díaz salió, los defensores croatas se “relajaron”, salieron de la línea en la que se metieron durante todo el encuentro y hubo más “huecos”.