James Rodríguez jugó por “contrato” ante Croacia, mientras Juanfer pide pista para ser titular contra Francia

Tenía que jugar. El contrato del partido amistoso entre Colombia y Croacia decía que, por el negocio, James Rodríguez, Luis Díaz y Luka Modric debían sumar minutos en la cancha del estadio Camping World de Orlando, Florida.
En enero, cuando se confirmaron los encuentros, se estableció esa condición. Para entonces se pensaba que el capitán de la Selección Colombia llegaría con ritmo de competencia a los duelos amistosos de la doble fecha Fifa de marzo. Sin embargo, no fue así.
El “10” cafetero recién firmó contrato con Minnesota United de la MLS de Estados Unidos a inicios de febrero y debutó el 15 de marzo, en la derrota 6-0 de su equipo contra Vancouver, en Canadá. James, además, sumó algunos minutos en el empate sin goles entre su equipo y el Seattle Sounders.