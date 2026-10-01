Bruce Mac Master rompe en llanto al recibir condecoración horas después de dejar la Andi: “Hay que defender la democracia”

Horas después de anunciar su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master llegó al Concejo de Bogotá para recibir una de las máximas distinciones que entrega la corporación: la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado de Gran Cruz.

El reconocimiento, entregado este jueves 1 de octubre, terminó teniendo un significado especial. Mac Master, quien estuvo al frente de la Andi durante más de 13 años, habló ante concejales, empresarios, colaboradores, familiares y representantes del sector público pocas horas después de poner fin a su ciclo en el principal gremio empresarial del país.

El momento estuvo marcado por la emoción. Durante su intervención, Mac Master hizo pausas, se quebró en algunos momentos y recibió aplausos de los asistentes. En lugar de centrar su discurso en su salida de la Andi, dedicó buena parte de sus palabras a reivindicar el trabajo de los equipos de la organización, la actividad empresarial y la importancia de preservar las instituciones y la democracia.

“Yo tengo que decir que nosotros recibimos con inmensa gratitud este reconocimiento”, afirmó al referirse a la distinción. Y añadió que el trabajo de los funcionarios de la Andi no siempre es sencillo porque implica atender intereses políticos, regionales y empresariales distintos.