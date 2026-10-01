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Bruce Mac Master rompe en llanto al recibir condecoración horas después de dejar la Andi: “Hay que defender la democracia”

Bruce Mac Master recibió este jueves la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, horas después de renunciar a la Presidencia de la Andi. En su discurso, entre lágrimas, defendió la autonomía de los gremios, las instituciones y el diálogo.

  • Bruce Mac Master llegó al Concejo de Bogotá para recibir una de las máximas distinciones que entrega la corporación: la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado de Gran Cruz. FOTO: Tomada de video.
    Bruce Mac Master llegó al Concejo de Bogotá para recibir una de las máximas distinciones que entrega la corporación: la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado de Gran Cruz. FOTO: Tomada de video.
El Colombiano
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hace 17 minutos
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Horas después de anunciar su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master llegó al Concejo de Bogotá para recibir una de las máximas distinciones que entrega la corporación: la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado de Gran Cruz.

El reconocimiento, entregado este jueves 1 de octubre, terminó teniendo un significado especial. Mac Master, quien estuvo al frente de la Andi durante más de 13 años, habló ante concejales, empresarios, colaboradores, familiares y representantes del sector público pocas horas después de poner fin a su ciclo en el principal gremio empresarial del país.

El momento estuvo marcado por la emoción. Durante su intervención, Mac Master hizo pausas, se quebró en algunos momentos y recibió aplausos de los asistentes. En lugar de centrar su discurso en su salida de la Andi, dedicó buena parte de sus palabras a reivindicar el trabajo de los equipos de la organización, la actividad empresarial y la importancia de preservar las instituciones y la democracia.

“Yo tengo que decir que nosotros recibimos con inmensa gratitud este reconocimiento”, afirmó al referirse a la distinción. Y añadió que el trabajo de los funcionarios de la Andi no siempre es sencillo porque implica atender intereses políticos, regionales y empresariales distintos.

Siga leyendo: Esta es la carta completa con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”

“La defensa de las instituciones”: Bruce Mac Master

Uno de los momentos más significativos del discurso llegó cuando Mac Master habló sobre lo que, según dijo, seguirá siendo parte de su actividad después de dejar la presidencia del gremio.

“Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi será parte de lo que yo siga haciendo hacia adelante: la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro”, señaló.

También pidió fortalecer la capacidad de distintos sectores de trabajar conjuntamente, incluso cuando existen diferencias.

“La defensa de la capacidad positiva que existe de que trabajemos todos juntos y de que podamos nosotros sacar las cosas adelante”, agregó.

Por ejemplo, en la carta de renuncia presentada este mismo jueves, Mac Master señaló que “múltiples presiones han afectado” la capacidad de la Andi para actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía. También sostuvo que los esfuerzos para abrir espacios de diálogo no tuvieron éxito.

Entérese: “Pierde la democracia y la institucionalidad”: reacciones tras la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi

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