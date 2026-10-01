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Atención: Bruce Mac Master renuncia a la Andi tras 12 años al frente del principal gremio empresarial

Bruce Mac Master presentó este 1° de octubre su renuncia a la presidencia de la Andi, cargo que ocupaba desde 2013, en medio de tensiones con el Gobierno.

  • Atención: Bruce Mac Master renuncia a la Andi tras 12 años al frente del principal gremio empresarial
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 41 minutos
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Bruce Mac Master presentó este jueves 1° de octubre su carta de renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), poniendo fin a una etapa de casi 13 años al frente del principal gremio empresarial del país.

Mac Master llegó a la presidencia de la Andi en diciembre de 2013, luego de que la Junta de Dirección General lo escogiera por unanimidad para suceder a Luis Carlos Villegas. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales voceros del sector empresarial en Colombia.

La propia Andi lo había reelegido anticipadamente en febrero de 2025. Su salida se conoce después de varias semanas de tensión alrededor del gremio, marcadas por el deterioro de la relación entre su presidente y el Gobierno de Abelardo de la Espriella, además de la salida de algunas compañías afiliadas.

La noticia de la renuncia fue reportada por varios medios nacionales, que señalaron que Mac Master presentó su dimisión ante la Junta Directiva en medio de las tensiones que se habían acumulado alrededor de su permanencia.

Lea más: “Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi

La tensión entre la Andi y el Gobierno

La relación entre Mac Master y el nuevo Gobierno comenzó a estar bajo especial atención después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Uno de los episodios que marcó esta etapa fue el Congreso de la Andi, realizado una semana después de la posesión presidencial.

El presidente De la Espriella y varios de sus ministros no asistieron al encuentro. La ausencia fue explicada por la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto, que llevó al Gobierno a concentrar sus esfuerzos en la atención de las zonas afectadas.

También generó atención la ausencia de Mac Master en actividades organizadas por la Presidencia para presentar donaciones y aportes de empresarios destinados a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto.

En septiembre, además, comenzó a circular información sobre una eventual presión para que Mac Master dejara la Presidencia de la Andi. La Silla Vacía reportó que dentro del Gobierno circulaba la instrucción de no mantener interlocución con el dirigente gremial.

Incluso, el propio Mac Master respondió el 25 de septiembre defendiendo la autonomía de la organización. En ese momento sostuvo que la Andi era más que su presidente y reclamó que se detuvieran las acciones que, según afirmó, buscaban afectar la reputación de la institución.

“La Andi es mucho más que su presidente”, señaló entonces Mac Master, al plantear que la discusión debía centrarse en la institucionalidad gremial y no únicamente en su permanencia.

La controversia coincidió con la salida de varias empresas de la Andi. Coca-Cola Femsa anunció su retiro de la Cámara de Bebidas de la Andi, mientras que Incauca, Ingenio Providencia y Sucroal notificaron posteriormente su salida de la organización. Las tres últimas compañías pertenecen a la Organización Ardila Lülle.

El episodio abrió una discusión adicional dentro del sector privado sobre la necesidad de mantener canales de interlocución con el Gobierno, independientemente de quién ocupe la presidencia de la Andi.

La tensión llegó incluso después de que la organización renovara su Mesa Directiva. El 8 de septiembre, la Junta de Dirección General eligió a Rodolfo Castillo como presidente y a María del Rosario Gómez como vicepresidenta para el periodo 2026-2027. En ese momento, Mac Master permanecía al frente de la organización.

Bruce Mac Master.
Bruce Mac Master.

¿Qué dijo Bruce Mac Master en su carta de renuncia?

En su carta de renuncia, Mac Master explicó que tomó la decisión después de una reflexión sobre las condiciones que atraviesa la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi”, señaló.

El dirigente gremial aseguró que no fue una decisión sencilla, pues la intención era trabajar junto al Gobierno para enfrentar los desafíos del país y promover el desarrollo. “Ese era el escenario que teníamos previsto”, afirmó.

Mac Master sostuvo que en las últimas semanas surgieron “circunstancias inesperadas y preocupantes” que hicieron más complejo el entorno de la organización y afectaron su capacidad de actuar con autonomía. Según explicó, hubo “múltiples presiones” y, pese a los esfuerzos de la Junta de Dirección General, la Mesa Directiva y él mismo para encontrar una salida institucional, los intentos fueron infructuosos.

Lea más: ¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques

“Lo lamento profundamente, porque siempre he creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos, incluso en medio de diferencias, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional”, dijo.

El dirigente gremial aseguró que su renuncia busca proteger a la institución, sus afiliados y trabajadores. “No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño”, afirmó.

Por ello, consideró que su salida puede contribuir a superar la situación y recuperar la interlocución entre Gobierno y empresarios. “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”, sostuvo.

Mac Master cerró su carta reivindicando la autonomía gremial y los contrapesos democráticos: “Esta situación me deja reflexiones que considero importantes para nuestra democracia”, y subrayó “la importancia de la autonomía de las instituciones” y de preservar espacios para que ciudadanos y organizaciones participen en la conversación pública.

Entérese: La Andi eligió nueva Mesa Directiva y mantiene a Bruce Mac Master como presidente del gremio

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