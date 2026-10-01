MinComercio dice que “hay voluntad política de ambas partes” para que EE. UU. reduzca aranceles a Colombia

La próxima semana será decisiva para Colombia en su intento por reducir el arancel adicional que Estados Unidos aplica a parte de sus productos.
El Gobierno nacional confirmó que entre lunes, martes y miércoles se instalará una mesa técnica con delegados de ambos países para revisar cuatro puntos que Washington considera críticos dentro de la negociación comercial.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, aseguró este miércoles que las conversaciones avanzan y que existe voluntad política de ambas partes para llegar a un acuerdo.
“Vamos bien, estamos avanzando con ellos en el framework, estamos avanzando con ellos en todo lo que tiene que ver con la negociación. Hay voluntad política de ambas partes y la próxima semana será definitiva. Habrá una mesa con técnicos de ambos gobiernos y estaremos revisando los puntos críticos, que son cuatro”, señaló el ministro a periodistas en Bogotá.
Gómez Amín explicó que no participará personalmente en las reuniones. Tampoco estará el embajador de Colombia en Estados Unidos. En su lugar, el Gobierno enviará al equipo de negociadores que viene trabajando en la agenda con Washington.
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“No, voy a estar allá, voy a mandar a los negociadores, el embajador tampoco estará. Ellos se sentarán lunes, martes y miércoles, punto por punto. Ya tenemos todos los compromisos de ellos, que son los puntos críticos, y vamos a revisarlos”, sostuvo.
La expectativa del Gobierno es que esta fase permita avanzar hacia un nuevo marco de entendimiento comercial y, eventualmente, hacia una reducción del gravamen que actualmente enfrentan determinados productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense.