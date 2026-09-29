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¿Celos? Bruno Mars habla de “recuperar” a Karol G tras verla bailar con Drake

El cantante estadounidense publicó una foto desde su avión privado con un mensaje burlón. Karol G y Mars colaboraron en la canción Still, del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

  • Karol G se presentará en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín los días 4, 5 y 6 de diciembre. Fotos Getty.
    Karol G se presentará en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín los días 4, 5 y 6 de diciembre. Fotos Getty.
El Colombiano
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hace 45 minutos
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En tono de broma, el cantante Bruno Mars publicó en Instagram que debe “recuperar” a Karol G, después de ver a la cantante bailando con Drake en su concierto de Houston, el pasado domingo.

El cantante canadiense subió al escenario del concierto de la cantante antioqueña para interpretar con ella Ahí, canción que alcanzó el puesto 44 del Billboard Hot 100 y encabezó la lista Hot Latin Songs en agosto. El rapero también cantó Janice STFU y One Dance. En este último tema, Karol G se acercó a él bailando, y el momento quedó registrado en miles de videos publicados por fanáticos en redes sociales.

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El lunes 28 de septiembre, el estadounidense Bruno Mars compartió una foto en la que aparece pensativo, mirando por la ventana de su avión privado. En el texto escribió: “Cuando ves a Drake bailando con tu ‘crush latina’ en 4K. Karol G, respóndeme lo antes posible”. Después añadió: “¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!”.

El comentario alimenta el rumor de una posible relación entre Bruno Mars y la cantante paisa, que empezó a tomar fuerza luego de su colaboración en la canción Still, que aparece en el álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, que Karol G publicó el pasado 7 de agosto.

Still alcanzó el top 10 del Billboard 200 y llegó al puesto 41 del Hot 100. El 15 de agosto, ambos la interpretaron por primera vez en vivo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde también cantaron Risk It All, de Bruno Mars.

Karol G está en medio de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, presentando oficialmente en vivo su álbum Tropicoqueta (2025). El disco incluye colaboraciones con Eddy Lover, Marco Antonio Solís, Greeicy, Feid, Mariah Angeliq y Manu Chao.

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La gira empezó el pasado 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y terminará en Europa a mediados del próximo año. En Colombia se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín los días 4, 5 y 6 de diciembre.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Bruno Mars sobre Karol G después de verla bailar con Drake?
Bruno Mars publicó en Instagram que debía “recuperar” a Karol G, en tono de broma, después de ver videos de la cantante bailando con Drake durante un concierto en Houston.
¿Bruno Mars y Karol G son pareja?
No está confirmado que Bruno Mars y Karol G sean pareja; las especulaciones surgieron principalmente por su colaboración en Still y por las apariciones públicas que han compartido.
¿Qué canciones cantó Drake con Karol G en su concierto de Houston?
Drake interpretó con Karol G Ahí, Janice STFU y One Dance durante el concierto de Houston; el momento que generó más comentarios fue cuando la cantante bailó junto al rapero durante One Dance.
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