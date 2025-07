Bunbury pausó concierto en Quito para regañar a un fan: “Todo el puto concierto con la puta cámara grabando”

El artista, que lucía molesto por la situación, continuó su intervención explicando que ver a sus seguidores utilizar el celular mientras está cantando lo desconcentra. “Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono, ustedes incomodan y hacen que el concierto sea peor. De verdad siento que hayamos tenido que parar la canción porque tenemos que estar concentrados. A mí me ha quitado totalmente la concentración ”, aseguró.

Esta no es la primera vez que los celulares corren riesgo en un concierto de Bunbury. El 25 de junio, en su concierto en México, el artista estaba interpretando la canción Solo si me perdonas cuando le arrebató el teléfono de las manos a uno de los asistentes. Estos episodios han causado opiniones divididas: hay quienes están de acuerdo con disfrutar el espectáculo sin interrupción alguna, mientras que otros sostienen que no debería haber ningún problema con el uso de sus celulares.

En mayo, antes de iniciar la gira, Bunbury le había pedido a sus seguidores reducir el uso de teléfonos en los conciertos del tour. “Van a ser 15 conciertos, solo, pero los vamos a vivir como la gran ceremonia que la música en vivo debe ser. Una petición, un ruego, si hace falta se lo pedimos de rodillas: limiten al mínimo el uso de los celulares y vivan la experiencia, no se arrepentirán”, escribió en su cuenta de X.