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En video | Un caimán sorprendió a turistas en el Tayrona y recibió una “calle de honor” en la playa

El animal recorrió la arena mientras los visitantes se apartaban para no interrumpir su camino. La escena fue compartida en redes sociales.

  • Caimán recorrió una playa del Tayrona ante la mirada de los turistas. Foto: caotura de video redes sociales @PlataformaALTO
    Caimán recorrió una playa del Tayrona ante la mirada de los turistas. Foto: caotura de video redes sociales @PlataformaALTO
  • En video | Un caimán sorprendió a turistas en el Tayrona y recibió una “calle de honor” en la playa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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Un caimán apareció el domingo 20 de septiembre en una playa del Parque Nacional Natural Tayrona, en el sector de Cabo San Juan del Guía, Magdalena, mientras varios turistas permanecían en la zona. El animal llegó a la playa y avanzó entre los turistas. Quienes estaban en el lugar se retiraron para dejarle espacio y permitir que continuara su recorrido.

El Tayrona es un área protegida en la que confluyen bosques secos, bosques húmedos y nublados, manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral y praderas marinas. Esa variedad de ecosistemas permite la presencia de numerosas especies de fauna terrestre y marina. Parques Nacionales señala que en el área habitan mamíferos, aves, reptiles y distintas especies marinas, entre ellas el caimán aguja, que tiene en el Tayrona una de las poblaciones presentes en el Caribe colombiano.

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Por eso, la especie ha sido registrada en distintos sectores del parque, incluidas playas, lagunas costeras y zonas rocosas. En esta ocasión, los turistas se apartaron y dejaron libre el paso del animal, haciendo una especie de “calle de honor”; algunos grabaron con sus celulares el recorrido y, cuando terminó de atravesar la zona, se escucharon aplausos.

El video fue compartido en redes sociales y generó comentarios de usuarios que tomaron sorprendentemente con humor el encuentro entre el animal y los turistas. Algunos usuarios destacaron que las personas mantuvieron distancia y permitieron que el caimán siguiera su recorrido sin intervenir: “Woooow!!! Que ejemplar, creo es hembra por como se contonea y la tranquilidad con que pasa, bien por los turistas, se les nota la educación ya saben del respeto que se debe a la fauna nativa”, escribió una de las personas que reaccionó al video.

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¿Qué hacer si aparece un caimán en el Tayrona?

Ante la presencia de un caimán, Parques Nacionales recomienda observarlo desde una distancia prudente y evitar cualquier intento de tocarlo, alimentarlo o manipularlo. Tampoco se le deben arrojar objetos ni interferir en su desplazamiento. La entidad también advierte que estos animales son territoriales y que pueden presentar comportamientos agresivos durante los periodos de reproducción, anidación y cuidado de las crías.

Por esa razón, la señalización del parque cumple una función de prevención para visitantes y fauna. La entidad indica que el baño de mar solo debe realizarse en las zonas autorizadas y que las playas con restricciones deben permanecer sin bañistas.

En video | Un caimán sorprendió a turistas en el Tayrona y recibió una “calle de honor” en la playa

También pide atender las instrucciones de los guardaparques, permanecer en los senderos señalizados y no alimentar a los animales, que deben conservar su dieta natural. Estas medidas hacen parte de las condiciones para visitar el Tayrona, un área protegida donde el avistamiento de fauna es una de las actividades permitidas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hicieron los turistas cuando apareció el caimán en el Tayrona?
Los turistas se apartaron y dejaron libre el recorrido del animal. Algunos formaron una especie de “calle de honor”, mientras otros grabaron la escena con sus celulares.
¿Qué hacer si aparece un caimán en una playa del Tayrona?
Se recomienda mantener distancia, no acercarse, tocarlo ni alimentarlo y evitar bloquear su camino para permitir que se desplace libremente.
¿Qué hicieron los turistas cuando apareció el caimán en el Tayrona?
Los turistas se apartaron y dejaron libre el recorrido del animal. Algunos formaron una especie de “calle de honor”, mientras otros grabaron la escena con sus celulares.
¿Qué hacer si aparece un caimán en una playa del Tayrona?
Se recomienda mantener distancia, no acercarse, tocarlo ni alimentarlo y evitar bloquear su camino para permitir que se desplace libremente.
¿Qué hicieron los turistas cuando apareció el caimán en el Tayrona?
Los turistas se apartaron y dejaron libre el recorrido del animal. Algunos formaron una especie de “calle de honor”, mientras otros grabaron la escena con sus celulares.
¿Qué hacer si aparece un caimán en una playa del Tayrona?
Se recomienda mantener distancia, no acercarse, tocarlo ni alimentarlo y evitar bloquear su camino para permitir que se desplace libremente.
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